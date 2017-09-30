На ДВ зафиксирована худшая явка за пять лет и наибольшая доля зарегистрированных кандидатов

Сегодня в России все основные выборы (кроме президентских) проходят в Единый день голосования. Исключением являются досрочные выборы, когда должностное лицо или большая часть представительного органа, по каким-то причинам, теряют свой мандат до старта избирательной кампании. Понятие Единого дня голосования (ЕДГ) появилось в российском законодательстве в 2005 году, а с 2006 по 2012 годы ЕДГ проводился дважды в год – как правило, во второе воскресенье марта и октября. В ходе избирательной реформы 2012 года было принято решение о проведении одного Единого дня голосования в году – во второе воскресенье сентября. Первые такие выборы были назначены на 8 сентября 2013 года. С того времени в России прошло пять самых крупных по количеству кампаний избирательных дней, а в 2018 году большинство из тех, кто победил в ходе 1-го ЕДГ будут избираться вновь. Центр социальных инноваций "Чёрный куб" собрал сведения о всех проводившихся кампаниях в Единый день голосования на Дальнем Востоке и подвел итоги избирательного цикла, сообщает ЕНВ.

Подводя итоги Единого дня голосования-2017 в России, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о том, что нынешняя кампания установила рекорд по количеству зарегистрированных кандидатов. Как следует из ее доклада, из 96 тысяч кандидатов по всей стране зарегистрированы были более 88 тысяч, что составило почти 92% от общего количества.

Согласно проведенному исследованию, эта цифра на Дальнем Востоке даже превысила общероссийский показатель. Из 12 003 кандидатов, выдвинутых на одномандатных (многомандатных) округах при проведении муниципальных и региональных выборов 10 сентября, в избирательных бюллетенях появились 11 249 фамилий (93,72%). До этого ни в один из избирательных дней в течение 5-летнего цикла этот показатель не превысил 92%. В этом году на лицо рост и количества списков политических партий, прошедших регистрацию на пропорциональных и смешанных выборах. Из 13 таких партий лишь две ("Партия дела", партия "Зеленые") не смогли зарегистрировать свои списки.

Явка избирателей, наоборот, установила антирекорд на Дальнем Востоке в завершившемся электоральном цикле. Из почти 2 миллионов 471 тысячи избирателей в регионах ДФО проголосовали чуть более 658 тысяч человек (26,64%). До этого явка в Единый день голосования на Дальнем Востоке не падала ниже 30%. Причем, как показало исследование, явка избирателей в регионах не сильно упала в отличие от предыдущих лет, то есть снижение этого показателя на выборах в Дальневосточном федеральном округе является общим трендом. В течение прошедших пяти лет активнее всего на выборы ходили на Чукотке и в Якутии (средняя явка за период – 50-60%), меньше всего урны для голосования посещали на Сахалине, в ЕАО и Хабаровском крае (менее 30% избирателей).

Что касается результатов парламентских партий на выборах в представительные (законодательные) органы власти по спискам, то за прошедший цикл, в целом, улучшились результаты КПРФ и ЛДПР, на лицо также снижение рейтингов "Справедливой России".

Отметим, что в дальневосточных регионах, по-разному голосуют за оппозицию. Так, в Приморском крае главной альтернативной партией является КПРФ. Более 20% избирателей в среднем ежегодно отдавали голоса за "коммунистов" в ходе проведения Единых дней голосования на муниципальных, региональных и федеральных парламентских выборах. Наиболее продуктивная кампания у КПРФ состоялась в 2013 году, когда "коммунисты" получили большинство мест в Думах Яковлевского района и Партизанского городского округа. Тогда почти треть приморцев (32,63%), голосовавших по спискам, отдали свои голоса за КПРФ. В этом году партия вышла на свой примерный средний уровень (с результатом в 20,75%) после 16-18% в 2014-2016 годах. Второй силой после ЕР "коммунисты" являются также на Сахалине со средним рейтингом партии в течение пяти лет в 16,73%.

Лучше, чем в Сахалинской области за КПРФ голосовали в ЕАО и Приамурье (17,09% и 18,95% соответственно). Однако, в данных регионах второй политической силой является ЛДПР. За прошедший электоральный цикл партия Владимира Жириновского смогла создать "синий" пояс в средней полосе Дальнего Востока (Амурская область, ЕАО, Хабаровский край), а также на северо-востоке региона – на Чукотке и Камчатке. Средние рейтинги ЛДПР приближаются там к 20% и даже превосходят этот рубеж. У "либерал-демократов" на Дальнем Востоке успешной стала федеральная кампания 2016 года, по итогам которой в Госдуму избрались "одномандатники" от Хабаровского края и Амурской области, а средний результат партии во всем ДФО составил более 20%.

Для партии "Справедливая Россия" прошедший электоральный цикл ознаменовался двукратным падением рейтингов с 14-15% в 2013 году до 6-7% в 2016-2017 гг. На прежнем уровне остаются показатели партии только в Якутии (по одномандатному округу республики в 2016 году в ГД РФ был избран кандидат от СР Федот Тумусов). Почти во всех других регионах ДФО средние показатели партии в прошедший цикл не дотягивали до 10%, а в ЕАО и Хабаровском крае – до проходного барьера (5%).