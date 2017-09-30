Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

29 сентября 2017, 14:20
На ДВ зафиксирована худшая явка за пять лет и наибольшая доля зарегистрированных кандидатов

На ДВ зафиксирована худшая явка за пять лет и наибольшая доля зарегистрированных кандидатов

Итоги прошедших выборов на Дальнем Востоке и электорального цикла подвели эксперты

Сегодня в России все основные выборы (кроме президентских) проходят в Единый день голосования. Исключением являются досрочные выборы, когда должностное лицо или большая часть представительного органа, по каким-то причинам, теряют свой мандат до старта избирательной кампании. Понятие Единого дня голосования (ЕДГ) появилось в российском законодательстве в 2005 году, а с 2006 по 2012 годы ЕДГ проводился дважды в год – как правило, во второе воскресенье марта и октября. В ходе избирательной реформы 2012 года было принято решение о проведении одного Единого дня голосования в году – во второе воскресенье сентября. Первые такие выборы были назначены на 8 сентября 2013 года. С того времени в России прошло пять самых крупных по количеству кампаний избирательных дней, а в 2018 году большинство из тех, кто победил в ходе 1-го ЕДГ будут избираться вновь. Центр социальных инноваций "Чёрный куб" собрал сведения о всех проводившихся кампаниях в Единый день голосования на Дальнем Востоке и подвел итоги избирательного цикла, сообщает ЕНВ.

Подводя итоги Единого дня голосования-2017 в России, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о том, что нынешняя кампания установила рекорд по количеству зарегистрированных кандидатов. Как следует из ее доклада, из 96 тысяч кандидатов по всей стране зарегистрированы были более 88 тысяч, что составило почти 92% от общего количества.

Согласно проведенному исследованию, эта цифра на Дальнем Востоке даже превысила общероссийский показатель. Из 12 003 кандидатов, выдвинутых на одномандатных (многомандатных) округах при проведении муниципальных и региональных выборов 10 сентября, в избирательных бюллетенях появились 11 249 фамилий (93,72%). До этого ни в один из избирательных дней в течение 5-летнего цикла этот показатель не превысил 92%. В этом году на лицо рост и количества списков политических партий, прошедших регистрацию на пропорциональных и смешанных выборах. Из 13 таких партий лишь две ("Партия дела", партия "Зеленые") не смогли зарегистрировать свои списки.

Явка избирателей, наоборот, установила антирекорд на Дальнем Востоке в завершившемся электоральном цикле. Из почти 2 миллионов 471 тысячи избирателей в регионах ДФО проголосовали чуть более 658 тысяч человек (26,64%). До этого явка в Единый день голосования на Дальнем Востоке не падала ниже 30%. Причем, как показало исследование, явка избирателей в регионах не сильно упала в отличие от предыдущих лет, то есть снижение этого показателя на выборах в Дальневосточном федеральном округе является общим трендом. В течение прошедших пяти лет активнее всего на выборы ходили на Чукотке и в Якутии (средняя явка за период – 50-60%), меньше всего урны для голосования посещали на Сахалине, в ЕАО и Хабаровском крае (менее 30% избирателей).

Что касается результатов парламентских партий на выборах в представительные (законодательные) органы власти по спискам, то за прошедший цикл, в целом, улучшились результаты КПРФ и ЛДПР, на лицо также снижение рейтингов "Справедливой России".

Отметим, что в дальневосточных регионах, по-разному голосуют за оппозицию. Так, в Приморском крае главной альтернативной партией является КПРФ. Более 20% избирателей в среднем ежегодно отдавали голоса за "коммунистов" в ходе проведения Единых дней голосования на муниципальных, региональных и федеральных парламентских выборах. Наиболее продуктивная кампания у КПРФ состоялась в 2013 году, когда "коммунисты" получили большинство мест в Думах Яковлевского района и Партизанского городского округа. Тогда почти треть приморцев (32,63%), голосовавших по спискам, отдали свои голоса за КПРФ. В этом году партия вышла на свой примерный средний уровень (с результатом в 20,75%) после 16-18% в 2014-2016 годах. Второй силой после ЕР "коммунисты" являются также на Сахалине со средним рейтингом партии в течение пяти лет в 16,73%.

Лучше, чем в Сахалинской области за КПРФ голосовали в ЕАО и Приамурье (17,09% и 18,95% соответственно). Однако, в данных регионах второй политической силой является ЛДПР. За прошедший электоральный цикл партия Владимира Жириновского смогла создать "синий" пояс в средней полосе Дальнего Востока (Амурская область, ЕАО, Хабаровский край), а также на северо-востоке региона – на Чукотке и Камчатке. Средние рейтинги ЛДПР приближаются там к 20% и даже превосходят этот рубеж. У "либерал-демократов" на Дальнем Востоке успешной стала федеральная кампания 2016 года, по итогам которой в Госдуму избрались "одномандатники" от Хабаровского края и Амурской области, а средний результат партии во всем ДФО составил более 20%.

Для партии "Справедливая Россия" прошедший электоральный цикл ознаменовался двукратным падением рейтингов с 14-15% в 2013 году до 6-7% в 2016-2017 гг. На прежнем уровне остаются показатели партии только в Якутии (по одномандатному округу республики в 2016 году в ГД РФ был избран кандидат от СР Федот Тумусов). Почти во всех других регионах ДФО средние показатели партии в прошедший цикл  не дотягивали до 10%, а в ЕАО и Хабаровском крае – до проходного барьера (5%).

Метки: выборы, исследование, кандидаты, партии, явка

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

За прогулы народным избранникам в Приморском крае "скостят" зарплатыЗа прогулы народным избранникам в Приморском крае "скостят" зарплаты
28 сентября 2017, 19:20
"Дурной пример" плохого поведения регионам подают депутаты Государственной Думы
Приморские депутаты встали на защиту рыбаков-любителейПриморские депутаты встали на защиту рыбаков-любителей
28 сентября 2017, 13:00
Законодатели объяснили чиновникам, что в прибрежных водах не поймать на удочку ни камбалы, ни наваги
Парламентарии Приморья увеличат расходы краевого бюджетаПарламентарии Приморья увеличат расходы краевого бюджета
26 сентября 2017, 13:40
Расходы вырастут до 102,6 млрд рублей, а размер дефицита до 9,5 млрд рублей

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1
18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1
19.09.2017 12:00
Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга" 1
22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+