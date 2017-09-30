"Гаджеты-убийцы": чем опасны для детей современные устройства

Так называемая "гаджетомания" – серьезная проблема XXI века. Исследования активно проводятся в Европе. Зависимость от гаджетов (в переводе с англ. – "хитрое устройство"), в частности, от интернета, ученые сравнивают с нарко- и алкозависимостью. В головном мозге происходит изменение химических процессов, ведущих за собой негативное влияние на память, мышление, психику и т.п. Особенно агрессивно привязка к гаджетам сказывается на неустойчивой психике детей. О влиянии современных устройств на ребенка – в материале ЕНВ.

Очевидно, что разброс цен на гаджеты сегодня очень "удобный", и эти устройства доступны практически каждой семье. Например, средняя стоимость хорошего смартфона во Владивостоке – 7,5 тысяч рублей. Эксперты уверены – новые технологии становятся доступными для потребителя в более бюджетных устройствах. Ярчайший пример – DEXP Ixion E340 Strike 3, при цене в 2490 руб. он обладает 4-ядерным процессором и AMOLED-экраном.

Близость к региону азиатского рынка дает Приморью долю "серых" устройств чуть больше, чем по России в целом. В частности, это происходит за счет близости Китая и больших возможностей провезти товар по "серым" схемам. Одним словом, приобрести смартфон, планшет или другой "продвинутый" гаджет для своего чада сегодня имеет возможность каждая семья со средним заработком 30 – 40 тыс. в месяц. Но даже если доходы гораздо ниже, как известно, кредитование еще никто не отменял. В итоге, сегодня трудно встретить ребенка (а возраст обладателей смартфонов варьируется от двух (!) до 17 лет) без современного гаджета в руках.

Психологи уверены – гаджеты для детей очень опасны.

"Сам Билл Гейц, например, ограничивает доступ к гаджетам своих детей – дает им не более получаса в день. В целом, дело-то не в самих устройствах, а в поведении родителей, которые дефицит своего внимания компенсируют разрешением сидеть в том же интернете часами. По сути, это подмена понятий. В первое время это работает как волшебная палочка, позволяющая родителям перетянуть внимание детей на гаджеты и высвободить свое личное время. В скором будущем эта палочка ударяет другим концом – у детей, "подсевших" на гаджеты, начинаются проблемы на физическом уровне: появляется быстрая уставаемость, невозможность сфокусироваться на уроках, на поставленных задачах, а в случаях "давления" взрослых часто возникает агрессия, ассоциативное поведение, вплоть до открытой агрессии", - рассказал психолог Александр Молярук.

Директор консалтинговой компании "Саксес" Михаил Чупрынин согласен с коллегой и расширил тему "опасности" гаджета в руках не только для ребенка, но и для взрослого человека. "К вопросу "гаджетов" нужно подходить как к оружию – если оружие в плохих руках – это неминуемо приведет к жертвам. Например, мое личное мнение, что знаменитая "Самсунг" и несколько других корейских фирм имеют в бизнесе репутацию компаний, "бегущих впереди паровоза". Поэтому неудивительно, что такое стремление, например, учитывая нашумевший прецедент, когда, не протестировав как следует, новые батареи, гаджеты были выпущены в массовые продажи. В результате, мы получили телефоны с воспламеняющимся аккумулятором "Самсунг" потерял миллиарды долларов на возврате продукции и компенсации ущерба", - отмечает он.

Как известно, любое устройство имеет радиопередатчик, который использует сверхвысокочастотные волны. Специалисты уверены, что если говорить по телефону часами, приложив к уху, человек получает дозу излучения, которая имеет свойство накапливаться. Когда гаджет просто лежит, происходит поиск сети и кратковременный сильный сигнал все равно посылается, но в гораздо меньших дозах. Если положить три гаджета в форме ромашки, а посередине попкорн, при одновременно включенных телефонах, поп-корн поджариться за пару секунд, что говорит о губительном влиянии сверхвысокочастотных волн. Подобных видеороликов полно в интернете.

"Многие сейчас, особенно дети, буквально "живут" в телефонах, – отмечает Михаил Чупрынин. – Особенно опасно, когда человек берет гаджет в постель, кладет под подушку. Безопасная зона от головы – полтора метра. Если передатчик находится близко, он будет излучать человека, влияя на его здоровье. Потом удивляемся, откуда, например, диагностировали рак".