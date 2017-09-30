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Китай

29 сентября 2017, 12:30
Китай закрывает северокорейские и совместные с КНДР фирмы на своей территории

Китай закрывает северокорейские и совместные с КНДР фирмы на своей территории

Они прекратят работу до ноября

Китайское правительство вынесло предписание северокорейским фирмам и совместным предприятиям в стране закрыться. Это последовало за принятием Советом Безопасности ООН последней резолюции о санкциях против Пхеньяна после его шестого ядерного испытания, сообщает ЕНВ.

Министерство коммерции Китая сообщило в четверг, что закрытие должно пройти в течение 120 дней после резолюции от 11 сентября. В данной резолюции содержится призыв к странам-членам ООН закрыть все совместные предприятия и кооперативные группы, созданные северокорейскими гражданами и организациями. Пекин, по-видимому, пытается продемонстрировать, что он неуклонно выполняет резолюцию ООН.

Совместные предприятия с китайским и северокорейским капиталом работают в ресторанном бизнесе и в других сферах в Китае. Если директива о закрытии будет принята неуклонно, то это, вероятно, снизит объем иностранной валюты в КНДР.

Статистика правительства Китая показывает, что в прошлом месяце КНР импортировала более 1,6 миллиона тонн угля из Северной Кореи. Торговля продолжалась, несмотря на заявление правительства в феврале. Тогда в нём говорилось, что Китай приостанавливает импорт товаров из Северной Кореи в течение всего этого года в соответствии с резолюцией ООН о санкциях.

Министерство торговли заявило, что импорт в августе соответствовал резолюции, поскольку в то время был "льготный период" для товаров, которые прибыли до вступления в силу запрета ООН.

Метки: Китай, Северная Корея

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