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Общество

29 сентября 2017, 12:10
В Приморском крае пограничниками обнаружены бивни мамонтов в машине, направляющейся в Китай

В Приморском крае пограничниками обнаружены бивни мамонтов в машине, направляющейся в Китай

Рыночная стоимость груза, скрытого за рефрижераторной установкой, оценивается в более 7 миллионов рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в автомобильном пункте пропуска Марково нашли в грузовой машине, которая направлялась к китайской границе, восемь бивней мамонта и шесть бивней моржа. Об этом корреспондентам рассказали в Центре общественных связей ФСБ по Приморскому краю, сообщает ЕНВ.

По официальным данным Пограничного управления ФСБ региона, груз был спрятан за рефрижераторной установкой под обшивкой полуприцепа. Отмечается, что биоресурсы переданы в центр "Амурский тигр" для определения видового состава и суммы ущерба. По предварительным данным ведомства, рыночная стоимость изъятого составляет более 7 миллионов рублей.

"В грузовом автомобиле, который направлялся на выезд из России в Китай и перевозил заявленную в документах сою, специалистами выявлен контрабандный груз, а именно: 57 мешков сушеного трепанга общим весом более 250 килограммов, 8 бивней мамонта общим весом около 150 килограммов, 6 бивней, предположительно, моржа и один мешок с древесным грибом чага", — сообщили представители.

"Этот случай в очередной раз доказывает, что контрабанда животных не специфична. Нет специализированных каналов для перемещения тигра или сайгака. Все животные везутся общим скопом – сегодня везут одни виды животных, завтра другие. Поэтому, перекрытие подобного канала контрабанды, это успех в отношении охраны всех видов животных, в том числе амурского тигра. Работа сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю достойна похвалы, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. -  Естественно, в интересах следствия, в прессу не всегда оперативно сообщается информация о каком-то задержании. Это делается для того, чтобы была возможность выявить всех участников контрабанды и привлечь их к ответственности".

В ведомстве напомнили, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за последние 10 месяцев неоднократно пересекали попытки контрабанды через российскую границу крупных партий дериватов и биоресурсов. К примеру, в конце прошлого года в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Полтавка была обнаружена партия дериватов, которую специалисты оценили более чем в 86,5 миллиона рублей.

Метки: бивни мамонта, ФСБ

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