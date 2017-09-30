Почта России и РЖД договорились о ежедневном курсировании почтового поезда Москва-Владивосток

Начиная с 1 октября собственный поезд Почты России впервые в почтовой и железнодорожной истории страны будет ежедневно курсировать между Москвой и Владивостоком. Составы будут отправляться из Москвы и в обратном направлении каждые сутки, сообщает ЕНВ.

В настоящий момент почтовый поезд, первый рейс которого состоялся в 2014 году, курсирует по четным дням. В ходе двусторонней встречи генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов и президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров договорились, что с 1 октября 2017 года он будет ходить ежедневно.

"Парк Почты России насчитывает более 700 собственных вагонов. Доставка отправлений железнодорожным транспортом на дальние расстояния является наиболее оптимальным вариантом наземной перевозки почты, как с экономической, так и с точки зрения сроков пересылки. Ежедневное курсирование поезда Москва-Владивосток позволит на 2 дня сократить сроки доставки почтовых отправлений по железнодорожной магистрали из столицы на Дальний Восток и в обратном направлении", - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Напомним, что 1 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума Почта России и ЗАО "Трансмашхолдинг" подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и поставок багажно-почтовых вагонов. Вагоны планируется использовать как на внутрироссийских маршрутах, так и при организации транзита международной почты из Китая в Европу по территории России. В 2017 году Почта России закупает 45 новых вагонов.