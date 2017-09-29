США развернут стратегические военные объекты вблизи Корейского полуострова

США пообещали развернуть стратегические военные активы вблизи Корейского полуострова ввиду возросшего напряжения отношений с Северной Кореей. Об этом заявил старший советник по безопасности Южной Кореи Чунг Юй Юн. Глава ведомства национальной безопасности сказал, что развертывание аппаратного обеспечения США может начаться уже в этом году, сообщает ЕНВ.

"США взяли на себя обязательство расширить развертывание своих стратегических сил вблизи Корейского полуострова", - сообщил информационному агентство Yonhap глава Минобороны. Он опровергнул слухи о разладе отношений с Соединенными Штатами.

"Развертываниеначнется уже в конце этого года, и это поможет нам расширить наши оборонительные возможности", - продолжил Чунг.

Чунг Юй Юн конкретно не пояснил, какую военную технику могут отправить США. Он дал понять, что это может быть что угодно: авиаперевозчики, атомные подводные лодки, тяжелое вооружение, ПВО. В пресс-службе Пентагона данную информацию комментировать отказались.

Обсуждение возможности стягивания сил альянса вокруг Корейского полуострова произошло после резкой эскалации в словесной перепалке между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном на прошлой неделе. Это привело к заявлению в понедельник министра иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо, о том, что Трамп "объявил войну". В последние дни Северная Корея, как сообщается, усилила оборонительные рубежи на своем восточном побережье путем перемещения самолетов, военного и ресурсного оборудования.

Южная Корея стремится к возобновлению гарантий защиты от США, в первую очередь, по причине того, что Северная Корея приближается к завершению разработки ядерной боеголовки, способной достичь материковой части США. В случае конфликта, это поставило бы США в опасную ситуацию – если бы Вашингтон встал на сторону Южной Кореи, это вызвало бы сомнения в Сеуле относительно того, будет ли администрация США в конечном итоге принимать такой риск.

Некоторые политики в Южной Корее призвали передислоцировать тактическое ядерное оружие США на полуостров, но до сих пор эти призывы были отклонены США. "В Южной Корее есть некоторые люди, которые продолжают думать, что ядерное оружие является наиболее важным сигналом обеспечения союза, а также что США не собираются развертывать ядерные силы, и они просто создали этот эвфемизм "стратегических активов", - прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Центра американского прогресса Адам Маунт.

"Вряд ли появление каких-то сил США вблизи границ КНДР убедят Пхеньян изменить существующий курс, - говорит директор по политике в области разоружения и снижения угрозы Американской Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф. – Для США это будет, наоборот, рискованно, поскольку здесь речь идет о явной провокации, поэтому не исключено, что военное командование страны на это не пойдет".