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Япония

28 сентября 2017, 22:20
Синдзо Абэ распустил Палату представителей Японии

Синдзо Абэ распустил Палату представителей Японии

Вскоре состоятся национальные выборы в парламент

Премьер-министр Синдзо Абэ распустил Палату представителей Японии в четверг. Эксперты утверждают, что премьер-министр сделал это для того, чтобы сохранить свою власть в период успехов оппозиции, сообщает ЕНВ.

Синдзо Абэ распустил Палату представителей Японии. Теперь выборы в нижнюю палату парламента страны пройдут 22 октября. Премьер-министр объявил о роспуске парламента в полдень, во время его внеочередной сессии. Аналитики отмечают, что Синдзо Абэ объявил об этом в сдержанной форме, а свойственных политике главы японского парламента пресс-конференций по итогам сегодняшнего заседания не состоялось.

Быстрое проведение выборов и официальная кампания, которая продлится всего 12 дней, начиная с 10 октября, свидетельствуют о попытках власти воспользоваться преимуществом в плане мобилизации ресурсов и перераспределить мандаты в нижней палате по итогам дня голосования. Полномочия действующего созыва парламента истекали в декабре 2018 года, однако теперь выборы в законодательный орган пройдут более чем на год раньше планируемого. Несмотря на то, что правящая партия ЛДП имеет 61,25% мест в Палате представителей, она вполне могла растерять свое абсолютное большинство, ввиду прошедших в этом гожу региональных и муниципальных выборов, в первую очередь в Токио.

Помогут правящей партии и пертурбации в стане оппонентов – основная оппозиционная Демократическая партия испытывает кризис, а губернатор Токио Юрико Коикэ создала новый избирательный блок только на этой неделе.

Однако, заранее зная о планах кабмина, лидер Демократической партии Сейджи Маэхара объявил об объединении с новой "Партией надежды" Коикэ на предстоящих выборах.

Объясняя решение об организации досрочных выборов, Синдзо Абэ сказал, что сейчас необходимо провести голосование, чтобы обеспечить новый мандат для решения вопросов с перераспределением будущих налоговых поступлений, а также для урегулирования напряженности с Северной Кореей.

"На лицо применение обычной стратегии досрочных выборов, - объясняет ход Абэ ведущий политолог Дальнего Востока, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. – Этим пользуются во всем мире действующие власти в момент падения рейтингов для успешного переизбрания. Однако, результаты предстоящих выборов для японского истеблишмента должны в таком случае быть более обязывающими, поскольку в следующий электоральный цикл партия премьер-министра столкнется с рядом проблем, и она должна уже сейчас их готова решать", - заключила она.

Японские эксперты говорят, что чем дальше шел бы нынешний политический процесс в стране, тем росло бы количество сторонников, как среди избирателей, так среди политиков, партии губернатора Токио Юрико Коикэ. Сейчас "Партия надежды" готова выставить по всей стране 100 кандидатов, но этого явно недостаточно, чтобы добиться смены правительства, даже если все ее однопартийцы пройдут.

В противовес Либерально-Демократической партии Синдзо Абэ, новая партия Коикэ, скорее всего, будет выступать за замораживание налогового похода, запланированного на октябрь 2019 года. Он также хочет "избавить" Японию от атомных электростанций.

Вероятное слияние нынешней главной оппозиционной Демократической партии и партии Коикэ происходит после того, как первая уже потеряла нескольких представителей, которые перешли в ряды "Партии надежды". Руководитель Демократической партии Маэхара заявил, что партия не намерена бороться в аутсайдерах, а вместо этого пойдет под единым знаменем партии Юрико Койкэ. 

Отметим, что со следующего созыва Палаты представителей количество мест, согласно проведенной реформе, сократилось с 480 до 465 мандатов. Синдзо Абэ недавно заявил, что правящая коалиция ЛДП и традиционный союзник в лице партии "Комейто" будут стремиться обеспечить коалиции абсолютное большинство – не менее 233 мест.

"Наша ответственность заключается в том, чтобы вывести нашу страну на новый уровень и получить хорошие результаты", - сказал премьер-министр в четверг утром журналистам, заявив, что он хочет "справедливо защищать выбранную страной политику".

В официальной форме его кабинет в четверг утром одобрил решение о роспуске.

Синдзо Абэ отметил, что роспуск палаты направлен на "преодоление национальных кризисов" стареющего населения с низким уровнем рождаемости и ликвидацию угрозы со стороны Северной Кореи. Решением этих проблем, по его словам, в первую очередь намерена заниматься ЛДП после выборов.

Метки: Палата представителей, Япония

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