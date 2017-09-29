В Приморье состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к XII Международному конгрессу

В администрации Приморского края состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к XII Международному конгрессу рыбаков, который пройдет во Владивостоке 5-6 октября, сообщает ЕНВ.

В ходе пресс-конференции представители отрасли подвели итоги предыдущих 11 конгрессов. На вопросы присутствующих отвечали вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарев, руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей Наставшев, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, а также председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Чиновники рассказали о том, что на предстоящий конгресс, уже зарегистрировалось большое количество гостей. Тема Международного конгресса рыбаков – "Новации в рыбной отрасли – импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки".

Впервые мероприятие посетят исландский и норвежский послы - Берглинд Асгейрсдоттир и Лейдульв Намтведтом. Всего для участия в конгрессе зарегистрировались представители более 10 государств.

На вопрос журналиста, как влияют решения, принимаемые на конгрессе, на работу рыбохозяйственной отрасли, Георгий Мартынов ответил: "70% решений, которые принимались в ходе форума, находили воплощения в законах и законодательных актах. Например, на конгрессе появились предложения, которые вошли в Закон о рыболовстве. 30% решений, которые не реализуются сразу, все равно играют роль. Затем мы часто убеждаем чиновников, что они не правы, и такие-то документы изменяются", - подчеркнул он.