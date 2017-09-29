За прогулы народным избранникам в Приморском крае "скостят" зарплаты

На заседании Законодательного Собрания, которое состоялось вчера, 27 сентября в здании администрации Приморского края, был поднят вопрос об ужесточении дисциплины для депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента. Подробнее о "карательных мерах", ЕНВ рассказали непосредственно сами народные избранники.

В ходе заседания, поправки в закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" приняли во втором и третьем чтении. В результате, была установлена ответственность в виде уменьшения ежемесячной зарплаты на 1/6 за каждое пропущенное мероприятие. Обязательными к посещению являются заседания Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, в состав которых входит депутат.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков пояснил ЕНВ: "Раньше мы, депутаты, не занимались укреплением собственной дисциплины, но сейчас это общероссийский тренд. В данном отношении, мы не первопроходцы, и ориентируемся на опыт Государственной Думы и законодательных органов субъектов федерации, где сейчас рьяно взялись за ужесточение дисциплины. Проблема "прогулов" стоит достаточно остро. Некоторые, благополучно избранные коллеги, ни заседания, ни комитеты не посещают. Есть систематические прогульщики. Поэтому те поправки, которые внесены в закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края", будут усиливать ответственность депутатов за пропуски и за прогулы. За каждый прогул сессии Законодательного Собрания, или заседания комитетов, депутат финансовые потери: пропустил заседание – 1/6 от зарплаты потерял. Мне кажется, такие меры абсолютно обоснованы".

Дмитрий Новиков добавил, что данная мера касается только "депутатов-зарплатников", однако, те депутаты, которые работают на неосвобожденной основе (для них посещение Заксобрания вменяется как дополнительная нагрузка), также несут ответственность. "Если регулярные пропуски фиксируются в течение полугода, то депутат рискует потерять свой депутатский статус", - отметил он.

Однако, самые сильные воздействия на прогулы, по мнению председателя комитета по регламенту, депутатской этике – это даже не "карательные меры", которые будут предприниматься. Самое неприятное для любого депутата – потеря доверия избирателей.

"В связи с этим, на сайте Законодательного собрания и через СМИ мы будем оповещать избирателей о том, как работают те люди, которым они доверили представлять свои интересы. Очевидно, что перед следующими выборами, люди задумаются о том кандидате, который предлагает за себя проголосовать", - пояснил депутат.

Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной или неуважительной будет приниматься комитетом Законодательного Собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания. В числе уважительных причин согласно законопроекту "направление в служебную командировку за пределы Приморского края председателем Законодательного Собрания Приморского края".

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир Беспалов уверен, что проверить уважительная ли причина непосещения депутатом мероприятия, практически невозможно:

"Сегодня "бюджетных" депутатов в думе Владивостока около 15 человек. Остальные зарплату не получают. К сожалению, многие из них могут создать "уважительный" повод, чтобы не присутствовать на том же очередном заседании, искусственно. Например, предоставить справку о мнимой болезни или доказательства несуществующей командировки. Сведения проверить очень проблематично. Сейчас, необходимо искать возможности, чтобы все было прозрачно честно и по закону", - рассказал он.

Проблема дисциплины депутатов поднималась и обсуждалась еще в прошлом созыве. Это касается не только прогулов, но и депутаткой этики. "Пример" регионам подают депутаты Государственной Думы.

"Все мы неоднократно были свидетелями некорректного поведения народных избранников, зафиксированного СМИ. Порой, доходит до драк. Наши депутаты также нарушают депутатскую этику, например, могут встать и уйти с заседания, перебивать выступающего на трибуне, разместить рядом с собой некие лозунги и т.п. Все это недопустимо. В целом, я думаю, что "карательная система" должна заработать и дать положительные результаты", - прокомментировал принятый закон Владимир Беспалов.