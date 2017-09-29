Бывший премьер-министр Таиланда осуждена на 5 лет тюрьмы

Суд над бывшим высшим чиновником страны состоялся в столице Таиланда Бангкоке. Он вынес свой вердикт в среду. Заседание проходило без участия Йинглак Чиннават, сообщает ЕНВ.

Суд вынес решение о виновности экс-политика. Согласно постановлению, действия осужденной привела к растратам в рамках программы субсидирования риса во время её пребывания в должности. Согласно этой схеме, ее правительство выкупало рис у фермеров за цену, превышающую рыночную стоимость.

Суд отметил, что Йинглак Чиннават знала о фальсифицированных рисовых сделках, но ничего не сделала, чтобы их остановить. Объявление приговора первоначально было запланировано на 25 августа, но Йинглак Чиннават не явилась в суд. Позднее выяснилось, что она покинула Таиланд, сбежав в соседнюю Камбоджу.

Старший брат Йинглак, бывший премьер-министр Таксин Чинават, также покинул страну 9 лет назад. Отсутствие двух символических фигур могло привести к тому, что фракция Таксина, одна из двух основных сил в стране, потеряет своё влияние. Правительство, возглавляемое военными, скорее всего, усилит давление, поскольку ожидает, что ситуация с судом может вызвать негативную реакцию со стороны сторонников Таксина.