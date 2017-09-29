В ДВФУ разработали наночастицы для вакцин из кукумарии и водорослей

Ученые ДВФУ разработали наночастицы тубулярных иммуностимулирующих комплексов (ТИ-комплексов) для создания антиинфекционных вакцин нового поколения. В основе комплексов - биоактивные соединения из кукумарии и морских водорослей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.

Полученные наноразмерные трубки (тубулы) содержат антиген микроба, за счет чего имитируют микроорганизмы и стимулируют иммунитет.

Профессор кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Нина Санина отметила, что ТИ-комплексы более эффективны, чем самые сильные адъюванты (факторы, стимулирующие иммунный ответ), и безопаснее традиционных вакцин.

"Особые свойства ТИ-комплексам придают биологически активные соединения из морских гидробионтов, - сказала Нина Санина. - Так, гликолипид МГДГ из морских водорослей содержит высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают иммуномодулирующими свойствами. Ультранизкие дозы веществ из кукумарии стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет".

Исследования ученых ДВФУ направлены на предупреждение опасных заболеваний, которые распространены на Дальнем Востоке, например, клещевого энцефалита, а также глобальных инфекций, таких как грипп.

Авторы исследования – профессора кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии ДВФУ Эдуард Костецкий и Нина Санина, молодые ученые Андрей Мазейка, Наталья Чопенко и Людмила Давыдова. Также в работах принимают участие научные сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии и Института эпидемиологии и микробиологии ДВО РАН, Института биоорганической химии (г. Москва), Университета Саламанка (Испания), Университета штата Техас (США). Исследования поддерживаются грантом Российского научного фонда.