Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

28 сентября 2017, 14:20
В ДВФУ разработали наночастицы для вакцин из кукумарии и водорослей

В ДВФУ разработали наночастицы для вакцин из кукумарии и водорослей

ТИ-комплексы эффективнее и безопаснее традиционных вакцин

Ученые ДВФУ разработали наночастицы тубулярных иммуностимулирующих комплексов (ТИ-комплексов) для создания антиинфекционных вакцин нового поколения. В основе комплексов - биоактивные соединения из кукумарии и морских водорослей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.

Полученные наноразмерные трубки (тубулы) содержат антиген микроба, за счет чего имитируют микроорганизмы и стимулируют иммунитет.

Профессор кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии Школы естественных наук ДВФУ Нина Санина отметила, что ТИ-комплексы более эффективны, чем самые сильные адъюванты (факторы, стимулирующие иммунный ответ), и безопаснее традиционных вакцин.

"Особые свойства ТИ-комплексам придают биологически активные соединения из морских гидробионтов, - сказала Нина Санина. - Так, гликолипид МГДГ из морских водорослей содержит высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают иммуномодулирующими свойствами. Ультранизкие дозы веществ из кукумарии стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет".

Исследования ученых ДВФУ направлены на предупреждение опасных заболеваний, которые распространены на Дальнем Востоке, например, клещевого энцефалита, а также глобальных инфекций, таких как грипп.

Авторы исследования – профессора кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии ДВФУ Эдуард Костецкий и Нина Санина, молодые ученые Андрей Мазейка, Наталья Чопенко и Людмила Давыдова. Также в работах принимают участие научные сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии и Института эпидемиологии и микробиологии ДВО РАН, Института биоорганической химии (г. Москва), Университета Саламанка (Испания), Университета штата Техас (США). Исследования поддерживаются грантом Российского научного фонда.

Метки: водоросли, ДВФУ, кукумария, наночастицы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Собственные специалисты по огранке бриллиантов появятся во ВладивостокеСобственные специалисты по огранке бриллиантов появятся во Владивостоке
сегодня, 15:40
Для подготовки высококвалифицированных кадров будет создан специализированный учебный центр
Количество отказов по программе "Дальневосточный гектар" сократилось до 10%Количество отказов по программе "Дальневосточный гектар" сократилось до 10%
сегодня, 15:10
В случаях невозможности получить желаемый "гектар" уполномоченным органом будут предложены к выбору другие варианты территории
Почта России и РЖД договорились о ежедневном курсировании почтового поезда Москва-ВладивостокПочта России и РЖД договорились о ежедневном курсировании почтового поезда Москва-Владивосток
сегодня, 11:50
Поезд будет ходить с 1 октября 2017 года

Последние новости

Экспорт китайской сельскозпродукции в Северную Корею вырос на фоне санкцийЭкспорт китайской сельскозпродукции в Северную Корею вырос на фоне санкций
сегодня, 17:20
Ведет ли Китай двойную игру?
Генеральная Ассамблея ООН обсудила борьбу с торговлей людьмиГенеральная Ассамблея ООН обсудила борьбу с торговлей людьми
сегодня, 17:10
Государства должны будут разработать правовые средства в рамках борьбы с торговлей людьми
Китайская соцсеть Weibo привлечет 1000 "гражданских цензоров" для борьбы с нежелательным контентомКитайская соцсеть Weibo привлечет 1000 "гражданских цензоров" для борьбы с нежелательным контентом
сегодня, 16:30
Им будут платить $30 в месяц

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1
18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1
19.09.2017 12:00
Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга" 1
22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+