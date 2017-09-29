На Mitsubishi Electric подали в суд после самоубийства сотрудника

Молодой сотрудник совершил самоубийство в ноябре прошлого года, после начала работы в корпорации в апреле. Его родители утверждали, что их сыну была поручена разработка программного обеспечения, хотя он мало знал о программировании. Они добавили, что его постоянно критиковали и издевались над ним. Притом, делали это как рядовые коллеги, так и его начальники. Его родители сказали, что у него развилось психическое расстройство, которое привело к самоубийству, сообщает ЕНВ.

Истцы требуют около 1 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, настаивая на том, что компания нарушила свои обязательства по предотвращению издевательств. Молодой человек оставил записку о самоубийстве, в которой говорилось, что его жизнь была разрушена компанией, а работа была унижением. По словам самоубийцы, его боссы не помогли ему во время сложностей.

Мать бывшего сотрудника Mitsubishi Electric сообщила репортерам в среду, что хочет знать, почему над ее сыном издевались. Mitsubishi Electric заявила в своем обращении, что молится за успокоение души умершего. Также компания выразила соболезнования семье погибшего. В компании добавили, что серьезно рассмотрит этот вопрос после прочтения письменной жалобы.