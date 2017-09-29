Редкий коралл был найден в Японии на месте, куда планируется перенеси военную базу США

Японская правительственная группа экспертов по проекту переноса военной американской базы "Футенма" заявила об этом на совещании Министерства обороны в среду, сообщает ЕНВ.

В докладе говорится, что официальные лица из Окинавского бюро обороны сделали это открытие в июле во время обследования среды обитания кораллов, где правительство начало мелиоративные работы. Однако, общественности об этом было сообщено только сейчас.

Коралл, известный как "porites okinawensis" входит в Красный список Министерства окружающей среды Японии, поскольку он является исчезающим видом. Оборонное бюро планирует получить разрешение от префектуры Окинава для того, чтобы переместить коралл в другое, более безопасное для него место.

Однако, региональные власти, которые активно выступают против переноса базы, скорее всего, поставят это дело под очень жесткий контроль.