Приморский международный литературный конкурс отмечен президентом страны

Продолжается прием заявок от русскоязычных авторов на второй сезон международного литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса". Прием произведений продолжится до конца этой недели (1 октября), сообщает ЕНВ.

Затем жюри проекта не менее чем в течение двадцати дней объявит результаты конкурса. Произведения победителей и призеров "Сказок" войдут уже во второй литературный сборник. Вместе с тем, как стало известно на прошлой неделе, первый сборник "Сказки волшебного лотоса", выпущенный по итогам проходившего в 2015 году первого сезона проекта, по решению администрации Кремля был отправлен в библиотеку Президента Российской Федерации. В письме, адресованном организаторам международного конкурса, глава государства Владимир Путин выразил признательность за вклад в развитие национальной литературы.

Напомним, первый сезон "Сказок волшебного лотоса" проходил во Владивостоке в период с 13 сентября по 8 декабря 2015 года. Старт конкурса был проведен в Год литературы в России, тогда жюри возглавила заслуженная артистка РФ Анита Цой. Участниками международного проекта стали около 540 авторов, приславших 1504 произведения.

Отметим, что второй сезон проекта стал популярнее среди авторов, чем первый. Так, за четыре дня до окончания приема заявок свои работы на конкурс уже прислали более 570 человек. На сайте конкурса ведется автоматический подсчет, и все желающие могут следить за ним в режиме реального времени. Географию конкурсантов в этом году составили 9 стран (Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Латвия, Узбекистан, Германия, Дания и США), а также более 60 российских регионов.

Организатором конкурса выступает Центр социальных инноваций "Чёрный куб", коллектив которого уже в этом году вместе с книгой "Сказки волшебного лотоса" стал победителем в номинации "Лучшее литературно-художественное издание" в рамках VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга".

Партнером конкурса выступила известная компания "Slavda Group", являющаяся лидером в отрасли производства экологически чистой питьевой и минеральной воды на Дальнем Востоке России. Ее продукция проходит строгий контроль качества по всей технологической цепочке, начиная с источника и заканчивая укупоренной бутылкой. В 2017 году на рынок выпущена новая вода "Славда для малышей", которая подходит для грудных детей. Ее рекомендуется вводить в рацион новорожденных с первых дней жизни. По результатам конкурса партнер проекта наградит специальным призом самого талантливого ребенка, принявшего участие в "Сказках волшебного лотоса".

Отметим, что в конкурсе участвуют русскоязычные авторы без возрастных ограничений. Так во втором сезоне конкурса сказок и детских рассказов приняли участие писатели в возрасте от 5 до 89 лет. По словам организаторов, на суд жюри могут быть присланы не более двух произведений в одну из пяти номинаций, представленных на конкурсе, при этом, один автор имеет право направлять свои произведения в каждую из них. До объявления результатов соблюдается инкогнито соискателей и состава жюри. Подробности участия в конкурсе смотрите на сайте конкурса.