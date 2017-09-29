Резидент Свободного порта Владивосток будет выпускать 80 тысяч тонн стали в год

Резидент Свободного порта Владивосток, компания "Лидер Сталь Восток" намерена расширить производство строительных материалов из оцинкованной стали. Ежегодно компания намерена выпускать 80 тысяч стальных конструкций и укреплений. По мнению специалистов, это положительно скажется на экономическом климате Приморского края при отсутствии необходимости импорта готовых строительных материалов из-за рубежа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.



По словам представителя компании Ольги Поляковой, идея создания в Приморском крае производства стали с полимерным покрытием возникла ввиду явной потребности со стороны местного рынка.



"В Приморском крае такой линии больше нет, продукцию приходится везти из-за пределов региона. В Приморье наш товар обходится дешевле по причине экономии на доставке", – рассказала представитель "Лидер Сталь Восток".



На заводе завезенную из Китая в многотонных рулонах оцинкованную сталь очищают, полируют, сушат, нарезают, наносят грунт и полимерное покрытие и опять сворачивают в рулоны, после чего она поступает на предприятия, изготавливающие строительные материалы: металлочерепицу, профнастил, сэндвич-панели, трубы. Общий объем инвестиций в проект составил 58 миллионов рублей.



На данный момент производство расположено в арендованном помещении, но в будущем резидент планирует построить собственный цех, разместив в нем линию по нанесению на сталь цинкового покрытия.



"Преференции Свободного порта Владивосток позволили снизить себестоимость готовой продукции и выйти на региональный рынок. В планах компании – открытие представительства в Москве и запуск линии по нанесению оцинкованного покрытия в Приморском крае, что позволит заместить импортируемый товар на внутреннем рынке России", – прокомментировал генеральный директор "Лидер Сталь Восток" Чжоу Или.



Исходя из сложившейся ситуации на рынке производства промышленной продукции и стройматериалов дальневосточного округа, глава Минвостокразвития Александр Галушка считает, что "на Дальнем Востоке идет постоянная, непрерывная работа по совершенствованию инвестиционного климата и привлечению инвесторов в макрорегион, и очень важно с точки зрения привлечения новых инвестиций быть конкурентоспособными и обеспечивать это соответствующими законами и режимами".