В Приморье возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве жилья по госпрограмме

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с грубыми нарушениями технологии строительства при возведении жилых домов в микрорайоне "Радужный" в Уссурийском городском округе по федеральной программе "Жилье для российской семьи". Об этом журналистам рассказали в службе Следственного управления Приморского края, сообщает ЕНВ.



"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту строительства жилых многоквартирных домов, не отвечающих требованиям безопасности. Так, строительство домов осуществлялось в рамках государственной программы "Жилье для Российской семьи" и "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России", - сообщают сотрудники ведомства.



По официальным данным Следственного комитета края, застройщик, пытаясь получить максимальную прибыль, использовал при строительстве блоки и плиты уже бывшие в употреблении, в том числе для возведения фундаментов и перекрытий. Это значительно увеличивает риск обрушения зданий. По мнению специалистов, круг виновных пока не определен.



"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению", - отмечают в пресс-службе комитета.



Первые дома в микрорайоне "Радужный" по госпрограмме были торжественно сданы в летний период прошлого года. Это восемь домов общей площадью 10 тысяч квадратных метров жилья. Строительство второй очереди продолжается, и в 2017 году планировалось построить еще 15 тысяч квадратных метров жилья. Всего участниками программы стали около 300 семей, более 100 из них уже въехали в новые квартиры.



Для справки, "Жилье для российской семьи" - федеральная программа обеспечения доступным жильем граждан в возрасте 25-40 лет.



По условиям, цена жилья экономического класса должна быть не более 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей территории реализации проекта и при этом не превышать 35 тысяч рублей за квадратный метр.



К слову, в Дальневосточном федеральном округе в программе участвуют Приморский, Хабаровский края и Республика Саха (Якутия).