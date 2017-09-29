Приморские депутаты встали на защиту рыбаков-любителей

В ходе вчерашней сессии Законодательного собрания Приморья депутаты стихийно подняли вопрос об исчезновении обычных ранее видов рыб в прибрежных водах Амурского и Уссурийского заливов, сообщает ЕНВ.

Вице-губернатор края Денис Бочкарев докладывал по проекту закона "О внесении изменений в статью 5 закона Приморского края "О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае". Речь шла о 942 тысячах рублей, которые федеральный бюджет предоставлял в рамках субсидирования процентной ставки по кредитам краевых предприятий в области аквакультуры и осетроводства.

Неожиданно депутат Игорь Чемерис, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК, избранный от Артема, заявил: "избиратели обращаются с жалобами, на то, что с каждым годом в прибрежных водах все меньше рыбы. Из-за того, что бухты перегорожены сетями, в "прибрежке" выгребают дно драгами. Почему так?".

Выступил директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов администрации Приморья Сергей Наставшев, который отметил, что использование определенных средств лова законодательству не противоречит и "ни на что не влияет": "Рыба приходит и уходит, это естественные процессы. Допустим, появился ивась, которого не было десятки лет".

В поддержку Чемериса выступил депутат Александр Бехтер: "В течение последних лет не поймать ни наваги, ни корюшки зимой. Нет даже обычной раньше сельди. Не знаю, как там ивась… Это не противоречие? Проверьте, что творится на акватории. Устья рек перегорожены сетями".

"Горячие головы" коллег поспешил остудить депутат Сергей Слепченко (директор ООО "Акватехнологии" которое, в частности, занимается ловом моллюсков драгами в прибрежных водах). Он призвал "разделить личные мнения и профессионалов" и сослался на авторитет ТИНРО-Центра, который не находит в ловле драгами ничего вредного для рыбы. Сергей Слепченко отметил, что пограничников, которые осуществляют контроль за рыбаками, "больше, чем самих рыбаков".