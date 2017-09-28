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Япония

27 сентября 2017, 15:20
Сегодня утром у берегов Японии произошло землетрясение

Сегодня утром у берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой в 6 баллов произошло в северной Японии

Японское метеорологическое агентство сообщает, что землетрясению была присвоена интенсивность в 4 балла по национальной шкале от нуля до 7 (около 6 баллов по шкале Рихтера). Толчки ощущались в разных частях японских префектур Иватэ, Аомори и Мияги, сообщает ЕНВ.

Тряска началась в 5:22 утра по японскому времени в среду, 27 сентября. Эпицентр землетрясения находился у берегов префектуры Иватэ на глубине 30 километров.

Агентство также сообщает о том, что угроза цунами отсутствует.

Напомним, что землетрясения являются одной из главных угроз для Японии, в результате которых происходят различные катастрофы с человеческими жертвами и разрушением инфраструктуры. Довольно часто землетрясения сопровождаются цунами. Самые разрушительные из них состоялись в 1896, 1923 и 2011 годах. Результаты тех катастрофических землетрясений наблюдались и в других государствах. 

Метки: землетрясение

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