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Общество

27 сентября 2017, 15:10
Из регионального бюджета Приморья будут дополнительно профинансированы санитарные рейсы

Из регионального бюджета Приморья будут дополнительно профинансированы санитарные рейсы

Сегодня доля лиц, госпитализированных в регионе санитарной авиацией по экстренным вызовам в течение первых суток, превышает 70%

Эффективность использования средств краевого бюджета, выделенных на оказание санитарно-авиационной медицинской помощи, рассмотрели власти Приморского края. В этом году сумма субсидии на санитарную авиацию увеличивается. Из краевого бюджета на эти цели выделены средства в размере 54 миллионов рублей. Контракт на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи в скором порядке на территории региона выполняет компания "Пластун-Авиа", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Приморского края. 

Как рассказал корреспондентам председатель контрольно-счетной палаты Приморского края Игорь Ватулин, в 2016 году на эти цели с использованием санитарной авиации было израсходовано более 47 миллионов рублей, что позволило спасти 288 пациентов, из которых 76 – дети. Причем 33 больных не могли быть транспортированы в лечебные учреждения и им была оказана медицинская помощь на месте, остальных воздушные суда перевезли в клиники края.

Представители департамента здравоохранения Приморского края также сообщили, что доля лиц, госпитализированных санитарной авиацией по экстренным показаниям в течение первых суток, увеличилась за год до 73,4%. Более половины из них были доставлены из труднодоступных территорий Приморского края.

В 2017 году сумма субсидии на санитарную авиацию увеличивается. Из краевого бюджета на эти цели выделены средства в размере 54 миллионов рублей. Контракт на выполнение авиационных работ с целью оказания скорой медицинской помощи заключен с КГУП "Пластун-Авиа".

Учредителем авиапредприятия является Приморский край. КГУП "Пластун-Авиа" создана для организации эксплуатации аэропортов и аэродромов и располагает посадочными площадками в 11 населенных пунктах Приморья, а также для удовлетворения потребностей населения отдаленных районов в воздушных перевозках в местном сообщении. С начала 2017 года малая авиация в Приморье перевезла более 18 тысяч человек. Самыми популярными среди пассажиров стали маршруты из Владивостока в Дальнегорск, Кавалерово и Терней. 

К слову, августе 2016 года санитарная авиация региона доставила в ведущие медучреждения Приморья и Владивостока 28 тяжелобольных пациентов. Всего санитарные вертолеты за этот период находились в воздухе 74 часа 17 минут. Наибольшее количество рейсов выполнили пилоты "северного" борта – 19, "южный" борт сделал 9 рейсов. Винтокрылые "скорые" доставляли пациентов в ожоговый центр Дальневосточного центра федерального медико-биологического агентства, тысячекоечную больницу, региональный сосудистый центра краевой больницы №1, краевую клиническую больницу №2, в Перинатальный центр Приморья и в другие медучреждения.

Метки: санавиация

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