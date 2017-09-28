Тренер Приморского океанариума уволен по причине избиения моржа Миши

Тренер Приморского океанариума, расположенного на острове Русский, будет уволен за применение физической силы к моржу. Об этом сообщили федеральные СМИ со ссылкой на представителя Океанариума Елену Молчанову. Обожаемый зрителями Морж Миша пытался наладить контакт с морскими котиками из-за чего подвергся жестокости со стороны тренера, сообщает ЕНВ.



"После утреннего представления морж Миша, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался пообщаться с ними. Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно придавить или притопить котов. Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику", — прокомментировала представитель Приморского океанариума.



Инцидент произошел 23 сентября. По словам Елены Молчановой, Миша не получил травм и продолжает участвовать в представлениях.



В интернете появилась информация, что напавший на моржа тренер был пьян, однако представитель океанариума ее опровергла. Она добавила, что в дельфинарии действует строгая пропускная система и повышенные меры безопасности, нетрезвый сотрудник не смог бы попасть на работу. По официальным данным, сотрудника уже уволили с работы.



Напомним, 24 сентября стало известно, что в этом же океанариуме погибла белуха. Она проживала в открытом резервуаре, огороженном сеткой. Шторм занес в вольер рыболовные снасти, животное запуталось в них и задохнулось. Ранее в пресс-службе сообщали о еще одном инциденте в Приморском океанариуме. Кто-то из персонала не закрыл решетку клетки с моржом. В результате животное прыгнуло в пустой бассейн, получило серьезные травмы и некоторое время не участвовало в выступлениях.