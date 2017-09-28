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В мире

27 сентября 2017, 14:50
90% курдов проголосовали за независимость от Ирака на референдуме

90% курдов проголосовали за независимость от Ирака на референдуме

Багдад, Тегеран, Анкара и Москва – против признания итогов голосования

Местные СМИ в автономном курдском регионе сообщили о том, что более 90 процентов избирателей поддерживают независимость от Ирака. Сведения СМИ практически сошлись с официальными данными избиркома, в которых сообщались схожие цифры, сообщает ЕНВ.

Референдум был организован Региональным правительством Курдистана в северном Ираке накануне. Он прошел 25 сентября, в понедельник.

Представители региональной избирательной комиссии сообщили, что явка избирателей на референдум составила 72 процента – на выборы пришли 3,3 млн. человек из 4,5 млн. Официальные результаты были оглашены во вторник вечером.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в своем заявлении во вторник назвал референдум неконституционным и подчеркнул, что Ирак не согласится с его результатами. Он сказал, что те, кто организовал референдум, будут нести ответственность. Иракский парламент попросил премьер-министра развернуть войска в районах, контролируемых курдами, недалеко от автономного района. Соседний Иран, который выступал против референдума, прекратил прямые рейсы авиакомпаний в автономный регион и обратно. Правительство Турции, для которого курдский вопрос достаточно актуален, указывало на возможность отключения трубопровода, который курдские власти используют для экспорта сырой нефти.

 

Отметим, что Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД России, осудила проведение курдского референдума в Ираке.

Метки: Курдистан, референдум

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