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Общество

27 сентября 2017, 14:40
Дальневосточная конференция региональных музеев впервые открылась во Владивостоке

Дальневосточная конференция региональных музеев впервые открылась во Владивостоке

Конференция, ежегодно проводимая музеем им. Арсеньева, была переориентирована на вопросы развития и сотрудничества региональных музеев страны

Во Владивостоке начала работу Первая Дальневосточная конференция региональных музеев – событие при участии представителей ведущих российских музейных и выставочных институций. Работа конференции продлится неделю в стенах ведущего культурного центра Дальнего Востока, Приморского музея имени В. К. Арсеньева, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

Как рассказали представители музея им. Арсеньева, данные площадки играют огромную роль в продвижении своих регионов. К примеру, музей Арсеньева во Владивостоке за несколько последних лет был признан самым посещаемым региональным музеем, победил в ряде престижных конкурсов и создал множество новых интересных проектов. А в прошлом году попал в номинацию на лучший музей России наряду с именитыми московскими учреждениями, в том числе и Третьяковской галерей.

"В год 145-летия со дня рождения В. К. Арсеньева мы проводим большую музейную конференцию, участники которой рассуждают не только о наследии, но и о современных музейных тенденциях, о состоянии современного музейного дела в регионах. Арсеньев – человек, имя которого носит наш Приморский музей. В своё время он руководил Хабаровским музеем, отделом в Приморском музее, кроме того многие российские и зарубежные музеи хранят коллекции, которые когда-то были собраны на Дальнем Востоке Владимиром Клавдиевичем – выдающимся путешественником, исследователем и знаменитым писателем", - сообщил директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

Первоначально мероприятие задумывалось как научно-практическая конференция "Арсеньевские чтения", которая каждый год проводится приморским региональным музеем при участии дальневосточных специалистов. Но в 2017 году, изменив своё направление и масштаб, конференция была переориентирована на вопросы развития и сотрудничества региональных музеев страны. В рамках программы заявлены доклады и несколько дискуссионных платформ, посвященных самым актуальным проблемам, с которыми сталкивается музейное сообщество. И по-прежнему одна из секций посвящена осмыслению роли исследовательского и литературного вклада Владимира Клавдиевича Арсеньева в формировании образа региона, его исторического и геополитического значения.

Инициатива и подготовка конференции осуществляется Приморским государственным объединённым музеем имени В.К. Арсеньева в рамках всероссийского проекта "Коллекционируя Россию", реализуемого совместно с Благотворительным фондом В.Потанина. "Нам вдвойне приятно, что конференция во Владивостоке объединила многих наших грантополучателей, которые уже давно стали нашими надежными партнерами. Уверены, что такие проекты непременно нужны: они помогают не только узнать о лучших музейных практиках, но и выработать общую повестку, потому как решать проблемы, которые стоят перед нашей культурой и перед нашими музеями, мы можем только совместно", - рассказала глава Благотворительного фонда В.Потанина Оксана Орачева. 

Отдельный модуль форума – открытая лекционная программа, посвящённая различным художественным и исследовательским проектам, реализованным на базе ведущих музейных и выставочных институций России. Данная секция адресована широкому кругу слушателей – студентам и преподавателям гуманитарных вузов и всем тем, кто интересуется актуальными процессами, определяющими развитие текущего пространства культурного и художественного производства.

По мнению главы Минвостокразвития Александра Галушки, конференция по важности и значению может быть именована "Восточным музейным форумом страны".

"Музейные выставки, экскурсии, образовательные программы помогают глубже понять российский Дальний Восток, осознать, какие процессы здесь происходили. Каким может стать наш регион в будущем. Важно, чтобы эта работа была выстроена современно, чтобы людям, которые приходят в музеи, было интересно, чтобы они хотели узнать даже больше, чем предлагают экспозиции. Все эти вопросы и находятся в центре внимания Первой Дальневосточной конференции региональных музеев внимания Первой Дальневосточной конференции региональных музеев. По сути, она является Восточным музейным форумом страны", - прокомментировал Александр Галушка.

Метки: Дальневосточная конференция региональных музеев

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