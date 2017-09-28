Похищенных в Приморском крае девушек хотели заставить заниматься проституцией

Следственные органы регионального СК РФ возбудили уголовное дело по факту похищения двух девушек в Шкотовском районе Приморского края. Полицейским понадобилось менее суток, чтобы найти пропавших. Подозреваемые заявили, что цель похищения – вовлечь сестер в проституцию, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету".



Фигурантами стали двое мужчин - жители Владивостока 34 и 44 лет. Так, по версии следствия, 25 сентября, с угрозами применения физической силы, мужчины затолкали в автомобиль двух девушек, 17 и 20 лет. Подозреваемые привезли их во Владивосток и закрыли в квартире. В ходе спецоперации, девушки были освобождены сотрудниками полиции. Сейчас проведен осмотр места происшествия и назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены потерпевшие и подозреваемые.



По данным УМВД РФ по Приморскому краю, об исчезновении сестер 1997 и 1999 годов рождения заявила их родственница, жительница поселка Смоляниново. Подозреваемые уже были судимы по статье "Похищение овека" (части 2 статьи 126 УК РФ).



По словам старшего помощника руководителя ведомства Авроры Римской, сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия было выяснено, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поэтому следователям предстоит дать правовую оценку действия должностных лиц этого учреждения.