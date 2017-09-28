75 тысяч человек были эвакуированы из-за опасности извержения вулкана на Бали

Власти объявили предупреждение о возможном извержении вулкана Агунг. По сообщениям индонезийских специалистов, опасность извержения предельно высока. Власти перекрыли территориальную зону, простирающуюся от 9 до 12 километров до кратера вулкана, сообщает ЕНВ.

Власти острова сообщили, что обнаружены признаки вулканической активности на острове. Невооруженным взглядом видно, что из кратера Арунга уже сейчас идет пар, образуемый из подземной воды, нагретой магмой.

Президент Индонезии Джоко Видодо во вторник посетил эвакуационные лагеря и предоставил помощь эвакуированным гражданам. Он пообещал, что правительство сделает приоритетом безопасность людей и примет все возможные меры по оказанию помощи.

Аэропорт на острове продолжает работать в штатном режиме. Отметим, что когда вулкан в последний раз извергался, погибли более 1000 человек. Это произошло в 1963 году.