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Китай

27 сентября 2017, 14:10
В Китае оштрафованы ведущие провайдеры интернет-услуг за нарушение нового закона о кибербезопасности

В Китае оштрафованы ведущие провайдеры интернет-услуг за нарушение нового закона о кибербезопасности

Штрафы были наложены на китайский сервис Weibo, сайт мгновенных сообщений WeChat, а также форум, представленный ведущим китайским порталом Baidu

Китайские власти объявили, что компании будут подвергнуты штрафам. Власти КНР сослались на то, что 3 провайдера услуг не смогли должным образом подвергнуть цензуре свой онлайн-контент. В правительстве КНР отметили, что они плохо удаляют сомнительные новости, порнографию и информацию о терроризме, размещенную пользователями, сообщает ЕНВ.

Интернет является одной из немногих площадок в Китае, где люди могут свободно высказывать свое мнение, поскольку телевизионные программы и газеты строго цензурируются. Однако модераторы сайтов удаляют сообщения, которые они считают вредными для правительства и Коммунистической партии.

Отметим, что китайское правительство активизирует регулирование Интернета в преддверии национального съезда Коммунистической партии в следующем месяце.

Напомним, что совсем недавно состоялась блокировка популярного мессенджера WhatsApp в КНР.

Метки: Baidu, WeChat, Weibo, интернет, нарушение

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