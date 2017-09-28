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Япония

27 сентября 2017, 14:00
Агентство по финансовым услугам Японии

Власти Японии обязали торговцев криптовалютой регистрироваться в Агентстве по финансовым услугам

Пять биткоин-бирж уже ушли с рынка

Трейдерам виртуальной валюты в Японии необходимо будет регистрироваться в Агентстве по финансовым услугам, начиная со следующего месяца. Этот шаг направлен на защиту пользователей от нежелательных последствий, сообщает ЕНВ.

Сотрудники агентства тщательно изучают около 30 трейдеров, чтобы определить, имеют ли они достаточный капитал и системы для предоставления полноценной информации пользователям.

На данный момент 5 трейдеров приостановили свою регистрацию в органе. В агентстве по финансовым услугам Японии отмечают, что эти 5 трейдеров либо отозвали, либо временно приостановили свою деятельность. Они уточнили, что фирмы относительно малы.

Один из представителей трейдеров, пожелавший остаться инкогнито, отметил, что он пришел к выводу, что его будет сложно зарегистрировать, поскольку ему не хватает капитала и рабочей силы для создания необходимой информационной системы. Предприниматель добавил, что в настоящий момент он возвращает средства пользователям.

В японском правительстве отмечают, что никаких жалоб на деятельность криптовалютчиков подано не было, ни о каких проблемах не сообщалось. Однако, власти советуют пользователям виртуальной валюты проявлять осторожность. Они опасаются, что количество трейдеров, отказавшихся от виртуального бизнеса, может увеличиться по мере продвижения процесса регистрации.

Метки: криптовалюта, регистрация

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