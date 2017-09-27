Азиатский банк развития повысил прогноз роста для развивающихся стран Азии

Азиатский банк развития повысил прогноз роста для развивающихся стран региона в 2017 году до 5,9 процента в этом году. Это на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем прогнозе, который был сделан организацией в апреле, сообщает ЕНВ.

Новый прогноз Азиатского Банка Развития охватывает 45 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением промышленно развитых стран, таких как Япония и Австралия. Представители банка заявили, что меры стимулирования китайского правительства дали некоторые результаты. Они сказали, что динамика роста экспорта Китая за прошедшие месяцы существенно выросла.

Соответственно, специалисты банка увеличили прогноз роста в Китае на 0,2%, теперь экономике КНР прогнозируют годовой рост в 6,7 процента.

Представители АБР также сообщили, что перспективы роста подкрепляются, в том числе, восстановлением в США, Японии и других развитых странах показателей потребительских расходов.

Однако эксперты банка предупреждают о возможных последствиях денежно-кредитной политики США для стран с формирующимся рынком с большими суммами долга в долларах. Азиатский Банк Развития призвал эти страны укрепить свои финансовые позиции.