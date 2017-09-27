Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

26 сентября 2017, 20:10
Азиатский банк развития повысил прогноз роста для развивающихся стран Азии

Азиатский банк развития повысил прогноз роста для развивающихся стран Азии

Эксперты банка ссылаются на более сильное, чем ожидалось, расширение китайской экономики. В результате этого, старые прогнозы пришлось обновить

Азиатский банк развития повысил прогноз роста для развивающихся стран региона в 2017 году до 5,9 процента в этом году. Это на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем прогнозе, который был сделан организацией в апреле, сообщает ЕНВ.

Новый прогноз Азиатского Банка Развития охватывает 45 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением промышленно развитых стран, таких как Япония и Австралия. Представители банка заявили, что меры стимулирования китайского правительства дали некоторые результаты. Они сказали, что динамика роста экспорта Китая за прошедшие месяцы существенно выросла.

Соответственно, специалисты банка увеличили прогноз роста в Китае на 0,2%, теперь экономике КНР прогнозируют годовой рост в 6,7 процента.

Представители АБР также сообщили, что перспективы роста подкрепляются, в том числе, восстановлением в США, Японии и других развитых странах показателей потребительских расходов.

Однако эксперты банка предупреждают о возможных последствиях денежно-кредитной политики США для стран с формирующимся рынком с большими суммами долга в долларах. Азиатский Банк Развития призвал эти страны укрепить свои финансовые позиции.

Метки: АБР, Азия, КНР, прогноз, рост экономики

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

90% курдов проголосовали за независимость от Ирака на референдуме90% курдов проголосовали за независимость от Ирака на референдуме
сегодня, 14:50
Багдад, Тегеран, Анкара и Москва – против признания итогов голосования
75 тысяч человек были эвакуированы из-за опасности извержения вулкана на Бали75 тысяч человек были эвакуированы из-за опасности извержения вулкана на Бали
сегодня, 14:20
Более 75 000 человек были эвакуированы из районов вокруг вулкана на индонезийском острове Бали на фоне опасений, что может начаться извержение
В Германии прошли парламентские выборыВ Германии прошли парламентские выборы
25 сентября 2017, 22:30
Ангела Меркель сохранила пост канцлера

Последние новости

Сегодня утром у берегов Японии произошло землетрясениеСегодня утром у берегов Японии произошло землетрясение
сегодня, 15:20
Землетрясение магнитудой в 6 баллов произошло в северной Японии
Из регионального бюджета Приморья будут дополнительно профинансированы санитарные рейсыИз регионального бюджета Приморья будут дополнительно профинансированы санитарные рейсы
сегодня, 15:10
Сегодня доля лиц, госпитализированных в регионе санитарной авиацией по экстренным вызовам в течение первых суток, превышает 70%
Тренер Приморского океанариума уволен по причине избиения моржа МишиТренер Приморского океанариума уволен по причине избиения моржа Миши
сегодня, 15:00
По заверениям специалистов Океанариума, любимый зрителями морж не получил травм и продолжает участвовать в представлениях

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1
18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1
19.09.2017 12:00
Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга" 1
22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+