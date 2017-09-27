Сын бывшего полпреда на Дальнем Востоке заключён под домашний арест после избиения тестя

Дмитрий Ишаев, сын бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева, жестоко избил своего тестя. Причиной называют разные взгляды на воспитание детей, сообщает ЕНВ со ссылкой на "РИА-Новости".

Как сообщается, инцидент произошёл в доме Дмитрия Ишаева, где также проживал его тесть. Конфликт начался после того, как тесть заступился за дочь Дмитрия Ишаева, у которой в то время был скандал с отцом. В результате этого началась драка, в результате которой тесть оказался госпитализирован. После этого у тестя были засвидетельствованы серьёзные травмы.

Между тем, в результате осмотра коттеджа Ишаева представителями органов внутренних дел, было обнаружено, что сын бывшего полпреда хранил в своём доме несколько единиц огнестрельного оружия. Однако, всё это оружие оказалось легальным, поскольку на него были выданы необходимые документы.

В результате избиения было заведено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".