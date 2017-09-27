Китай заблокировал мессенджер WhatsApp

Один из самых популярных мессенджеров в мире был заблокирован китайским правительством. Из средств массовой информации первыми об этом рассказали в газете The New York Times. Новость об этом появилась 25 сентября, сообщает ЕНВ.

Эксперты сообщают о том, что проблемы с подключением к мессенджеру в Китае начались ещё в воскресенье. Сообщается, что отдельные пользователи из Китая по-прежнему имеют доступ к приложению. Однако, по всей стране наблюдаются сложности при работе с мессенджером. При этом, китайские власти напрямую не заявили о блокировке данного интернет-ресурса.

Существует версия, что блокировка ресурса была сделана китайским руководством накануне съезда Коммунистической Партии Китая. Данное действие может расцениваться как демонстрация силы китайского руководства, способного контролировать интернет в своём государстве. Также, компетентные ведомства могли блокировкой показать, что они выполняют свои обязательства.

Между тем, WhatsApp был последним продуктом компании Facebook, работающим в стране. Напомним, что в Китае довольно часто пытаются цензурировать интернет. В государстве уже сейчас не работает ряд международных ресурсов, среди которых Facebook и Instagram.