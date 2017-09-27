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Экономика

26 сентября 2017, 18:20
Электромобильная Россия начнется с Приморья?

Электромобильная Россия начнется с Приморья?

Пока в регионе всего одна станция для зарядки и 90 электромобилей

На фоне технологического отставания страны в области электромобилей, Приморский край может стать лидером по их производству. В следующем году в ТОСЭР "Надеждинская" планируется начать строительство завода по производству электромобилей. Недаром в ходе работы III-го ВЭФ сам министр энергетики Александр Новак открыл на острове Русский первую на Дальнем Востоке станцию для зарядки электромобиле, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сегодня практически никто всерьез не рассматривает покупку электромобиля. Ведь усиленно развиваемый и субсидируемый транспорт на метане составляет 0,3% автопарка России. Приобретение газомоторных автомобилей экономически целесообразно, в отличие от электрических машин. Ввиду высоких цен для потребителей новые электроприводные автомобили поставляются дилерами из-за рубежа в основном поштучно.

В период работы III Восточного экономического форума на Дальнем Востоке России открыли первую зарядную станцию для электромобилей. В церемонии принял участии глава Минэнерго Александр Новак.

В Приморье сейчас насчитывается всего около 90 электромобилей. Однако, в следующем году на Дальнем Востоке в ТОР "Надеждинская", в 32 км от Владивостока планируется начать строительство завода по производству электромобилей. Совместное предприятие из российского холдинга "Сумотори" и японской корпорации Arai Shoji намерено выпускать 5 тысяч транспортных средств ежегодно. При этом, что речь о прорыве в российском электромобилестроении не идет. Проект под названием "Прометей" предполагает утилизацию японских малолитражек, у которых будут менять двигатель внутреннего сгорания на электропривод.

Парковки для электромобилей с возможностью зарядки появились в Москве, таких точек уже 80. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Минэнерго и "Россети" разрабатывают программу развития зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории всей России.

К сожалению, пока в нашей стране электромобиль – модная игрушка для богатых. Масштабное их распространение может быть связано лишь с технологическим прорывом и выходом российской экономики на другой уровень развития. 

Метки: ВЭФ, ТОР "Надеждинская", электромобили

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