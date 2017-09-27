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Общество

26 сентября 2017, 17:40
Владимир Миклушевский назвал гибель Валерия Асапова "огромной потерей"

Губернатор Приморья выразил соболезнования родным и близким генерал-лейтенанта, погибшего в Сирии

Владимир Миклушевский назвал гибель Валерия Асапова "огромной потерей"

Губернатор и депутаты Законодательного Собрания Приморья выразили соболезнования родным и близким генерал-лейтенанта Валерия Асапова, командующего 5-ой армией Восточного военного округа, который погиб в Сирии в минувшую среду, сообщают ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету". 

23 сентября, командный пункт, в котором находился генерал Валерий Асапов в составе группы российских военных советников, попал под плотный минометный обстрел, в результате которого генерал погиб. В официальном сообщении, размещенном на сайте приморского парламента, сообщается, что с именем Валерия Асапова связан ряд успешных военных операций по освобождению Сирии от вооруженных формирований. 

"Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир. Приморцы хорошо знают Валерия Григорьевича как командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда - наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций", - отмечено в сообщении.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский назвал гибель Валерия Асапова "огромной потерей". В его телеграмме говорится: "В памяти близких, друзей, сослуживцев он навсегда останется настоящим патриотом и героем, отдавшим свою жизнь за Родину! В этот тяжелый час я разделяю боль невосполнимой утраты родных и всех тех, кто знал его лично, и скорблю вместе с ними".

Справка: Генерал-лейтенант Валерий Асапов возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа с августа 2016 года. В 2013 году президент России Владимир Путин наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также генерал удостоен различных боевых наград, в числе которых орден Мужества, орден "За военные заслуги", орден "Ветеранский крест" II степени и медаль "За боевые заслуги".

Метки: Асапов

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