Парламентарии Приморья увеличат расходы краевого бюджета

Предварительно очередную корректировку основного финансового документа края одобрил комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. На своем заседании 25 сентября депутаты внесли проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в повестку планового заседания и рекомендовали коллегам поддержать его в трех чтениях, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщила директор департамента финансов Татьяна Казанцева, основания для внесения изменений в закон – безвозмездные поступления из федерального бюджета (654,6 миллионов рублей), увеличение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам (на 215 миллионов рублей), а также необходимость перераспределения средств по предложениям профильных департаментов.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в результате изменений в краевом бюджете общая сумма доходов вырастет на 789 миллионов рублей, а расходы увеличатся на 926 миллионов рублей. "Нам необходимо учесть в законе о краевом бюджете расходы, связанные с ликвидацией последствий ЧС, а также направить дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону", - отметил он.

В расходной части отражены 654,6 миллионов рублей, поступивших в Приморье из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

По предложению департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам увеличены расходы на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива для подготовки к отопительному сезону (428 миллионов рублей). На финансирование деятельности краевых государственных учреждений здравоохранения направят 197 миллионов рублей.

По предложению департамента труда и социального развития Приморского края увеличены расходы (на 148,6 миллионов рублей) на поддержку граждан, потерявших жилье в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями в августе - сентябре 2016 года. На осуществление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии добавят 20 миллионов рублей.

С учетом изменений общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год составит 93 млрд рублей, расходы вырастут до 102,6 млрд рублей, размер дефицита до 9,5 млрд рублей.

С учетом увеличения расходной части краевого бюджета в 2019 году (242,3 миллиона рублей – на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры) общий объем расходов на 2019 год составит 85,96 млрд рублей , дефицит – 3,6 млрд рублей. Основные параметры краевого бюджета на 2018 год не изменятся.