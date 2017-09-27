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Общество

26 сентября 2017, 13:30
На станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мост

На станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мост

Общая протяжённость моста 160 метров

В рамках программы ОАО "РЖД" по предотвращению случаев травмирования граждан на железной дороге, на станции Смоляниново в Приморском крае открыт новый пешеходный мост общей протяжённостью 160 метров, сллющает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

"Новый мост расположился над станционными путями с высокой интенсивностью движения грузовых поездов и соединил между собой жилые массивы административного центра Шкотовского района Приморского края – посёлка Смоляниново", – отметил заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин.

Пешеходный мост оборудован специальными подъемниками-транспортерами для перемещения маломобильной группы населения и аудиодомофонной связью с дежурным работником станции. Кроме того, на нём установлены пандусы и наземные тактильные плитки-указатели с рифленой поверхностью. Остекление перекрытий выполнено из акрилового пластика. Для освещения моста, тротуара и территории станции установлены энергосберегающие светодиодные светильники с высокой светоотдачей и длительным сроком эксплуатации.

Метки: ДВЖД, пешеходный мост, РЖД

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