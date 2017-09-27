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Общество

26 сентября 2017, 12:50
Во Владивостоке открылись "Дни Эрмитажа"

Во Владивостоке открылись "Дни Эрмитажа"

Фестиваль продлится до 1 октября

Второй по счету фестиваль "Дни Эрмитажа" стартовал во Владивостоке в понедельник. Он продлится до 1 октября, сообщает ЕНВ.

"Дни Эрмитажа во Владивостоке - 2017" включают выставки, Эрмитажный лекторий, мастер-класс для реставраторов, кинотеатр виртуальной реальности "Эрмитаж.VR" (13+). Вход на мероприятия Дней Эрмитажа свободный.

С 25 по 27 сентября в Приморской государственной картинной галерее состоятся уникальные мастер-классы, посвящённые хранению, реставрации и консервации произведений темперной живописи. Принять в них участие и перенять новаторский опыт санкт-петербургских коллег соберутся специалисты со всего Дальневосточного региона. По завершению мастер-классов состоится круглый стол, где реставраторы обсудят вопросы своей профессиональной деятельности.

С 26 сентября по 1 октября с 11.00 до 19.00 в здании Будущего центра "Эрмитаж-Владивосток" (ул. Светланская, 38/40) в малом зале откроется кинотеатр виртуальнойреальности, где все желающие смогут познакомиться с новыми программными разработками Эрмитажа.

Посетителям будет предложен фильм "Эрмитаж VR. Погружение в Историю" в формате видео 360 с Константином Хабенским в главной роли. Владивосток  – первый город, в котором представлен этот уникальный проект, после премьеры в Санкт-Петербурге 21 июля 2017 года.

26 сентября в 16.00 на площадке будущего Центра-спутника "Эрмитаж – Владивосток" (ул. Светланская, 38/40) Приморская государственная картинная галерея представляет выставку художественной фотографии "Изящная классика. Балет в Центре "Эрмитаж-Владивосток".

На выставке представлено 36 произведений художественной фотографии трех авторов: Ильи Короткова, Ирины Попович и Александра Филькина.

26 сентября в 17.00 все желающие смогут стать участниками представления изданий, подготовленных в рамках проекта "Изящная классика": альбомов-календарей двух видов, наборов открыток, каталога. В представлении примут участие артисты балета, выступившие в качестве моделей проектных фотосессий.

27 сентября в 11.00 часов Приморская государственная картинная галерея и Почта России приглашают посетить торжественную церемонию гашения специального выпуска почтовой карточки, посвященной проведению Дней Эрмитажа во Владивостоке.

К мероприятию по заказу Почты России был изготовлен переводной почтовый штемпель, а также почтовая карточка с изображением произведения голландского художника XIX века Андреаса Схельфгоута "Марина", которое является символом начала культурных связей Государственного Эрмитажа и Приморской государственной картинной галереи. В фонды Приморской государственной картинной галереи работа поступила из Государственного Эрмитажа в 1930 году.

27 сентября в 16.00 на выставке состоится творческая встреча с известным фотографом Рольфом Гобитсом(Великобритания), стоявшим у истоков балетной фотографии во Владивостоке. Разговор пойдет о балетной и архитектурной фотографии.

28 сентября в 12.00 Приморская государственная картинная галерея  в рамках Дней Эрмитажа во Владивостоке – 2017 проводит представление нового издания – каталога совместной выставки Приморской государственной картинной галереи и Дальневосточного художественного музея "Неизвестный Эрмитаж" – выставки, ставшей событием, начавшим новый виток сотрудничества и содружества региональных музеев между собой и с крупнейшими музеями России.

В каталог включены около 70-ти произведений художников Франции, Италии, Германии, Фландрии, Бельгии, Англии XVI – начала XX веков, переданных двум дальневосточным музеям в начале 1930-х годов из Государственного Эрмитажа. Выставка стала открытием не только для жителей и гостей Владивостока и Хабаровска, но и для сотрудников Государственного Эрмитажа,  всех любителей западноевропейского искусства.

28 сентября в 19.00 в Приморской государственной картинной галерее (Алеутская, 12) состоится видеоконференция "Служба волонтёров Государственного Эрмитажа – Клуб волонтёров Приморской государственной картинной галереи". Встреча проводится в рамках Дней Эрмитажа во Владивостоке – 2017, которые начались 25 сентября и продолжатся до 1 октября.

Метки: Дни Эрмитажа

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