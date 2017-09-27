Впервые за два года цена нефти Brent превысила $59

Впервые за два года цена за баррель нефти Brent превысила $59. Министр энергетики Александр Новак назвал текущие цены на нефть оптимальными и для производителей, и для потребителей, сообщает ЕНВ.

Вчера на бирже ICE нефть марки Brent впервые превысила отметку в $57 за барр., таким образом был пробит 1 марта текущего года — тогда максимальная стоимость фьючерса с поставкой составила $57,01. Однако на момент закрытия торгов показатель снизился до $56,36 за барр. Вчера же, по состоянию на 12:00 (МСК) цена марки Brent на торгах биржи ICE составила $57,08. На следующий день, во вторник, по данным торговой площадки, цена прекратила рост и стабилизировалась на отметке уже в $59. К концу понедельника цена на нефть составляла $59,02 за барр.. В последний раз цена на нефть превышала эту отметку в ноябре 2015 года.

По словам Александра Новака, это связано со снижением мировой добычи нефти после сделки со странами ОПЕК. "Через три месяца после сделки со странами ОПЕК цены на нефть стабилизировались и установились на уровне в $50 за барр. — с рынка было убрано примерно 350 млн барр. за первое полугодие. И это имеет свой положительный эффект", — отметил министр.

В мае 2017 года срок действия соглашения со странами ОПЕК, заключенного в ноябре 2016 года и предполагающего сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки, был продлен на девять месяцев. Страны, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу на 558 тыс. барр. в сутки. Россия согласилась снизить добычу на 300 тыс. барр.