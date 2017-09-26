В Германии прошли парламентские выборы

По результатам прошедших в минувшее воскресенье выборов Ангела Меркель идет на четвертый срок в качестве канцлера Германии, однако ее авторитет среди избирателей уменьшился после попадания в парламент ультраправых сил, сообщает ЕНВ.

Согласно предварительным результатам, правящей Христианской Демократической партии 33% избирателей отдали свои голоса. Примерно на 12 процентов отстали главные соперники ХДС – левые социал-демократы в лице партии СДПГ под руководством Мартина Шульца (21%). Для правящей партии это худший результат с 1949 года.

Обращаясь к сторонникам ХДС/ХСС в Берлине, несколько сдержанная Ангела Меркель поблагодарила избирателей, которые доверились партии власти. Несмотря на признание того, что это худший результат ее партии с 1949 года, она сказала, что "стратегические цели" избирательной кампании ХДС были достигнуты и дали ей мандат на создание следующего правительства. При этом, Ангела Меркель отметила, что результат, показанный на выборах, был не таким хорошим, как ожидали в руководстве ХДС.

Блог АдГ ("Альтернатива для Германии") занял третье место по итогам прошедших парламентских выборов. При этом, партия в своем нынешнем виде была создана всего 4 года назад. АдГ займет в Бундерстаге займет 88 мест, 217 – у ХДС/ХСС и 137 – у СДПГ.

Председатель "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд немедленно отреагировал на первые сообщения о результатах выборов. Обращаясь к своим сторонникам и однопартийцам, он сказал: "Это великий день для истории нашей политической партии. Мы впервые входим в Бундестаг, и мы изменим эту страну". Он добавил, что АдГ будет критиковать Меркель за ее политику в отношении беженцев, таким образом, реализуя программные обещания во время избирательной кампании.

Несмотря на подтверждение существовавшей ранее гипотезы о том, что страх, вызванный притоком беженцев в страну приведет к появлению в парламенте ультраправых сил, Меркель повторила свою убежденность в необходимости принятия примерно 1 миллиона беженцев в Германию. Некоторые немецкие эксперты назвали прошедшие выборы запоздалым национальным референдумом по политике в сфере миграции.

Отметим, что это были первые национальные выборы после экономического кризиса в ЕС. Победа далась правящей партии тяжело – альянс Меркель потерял около 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами. СДПГ снизила свои показатели почти на 5%. АдГ, напротив, улучшила свои результаты на 8% по сравнению с выборами 2013 года, когда им не удалось преодолеть 5%-ный барьер.

Явка избирателей составила 77% – это больше на 5,5%, чем в 2013 году. Как говорят эксперты, высокая явка на выборах была обеспечена за счет проведения комплекса мероприятий по информированию о предстоящей избирательной кампании во время агитационного периода.

"Результаты выборов были ожидаемы со всех точек зрения, - подводит итоги выборов заведующая кафедрой политологии ДВФУ, ведущий эксперт Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – Соцопросы в Германии предрекали победу Меркель, на лицо также был и рост популярности "социал-демократов" и "Альтернативы для Германии" в последние месяцы. Именно поэтому эти партии вошли в тройку. Традиционно в Германии формируется коалиционное правительство по результатам парламентских выборов, поскольку в самой компании участвуют большее количество партий, оттягивающих голоса (на этих выборах участие приняли более 30 объединений, - прим. ред.). В этом году будет то же самое, поскольку правящая партия не набрала абсолютного большинства", - подчеркнула политолог.

И в этой ситуации интересным становится, с кем же ХДС/ХСС вступит в альянс для формирования кабинета министров, потому как повторения так называемой "великой коалиции" между партией Меркель и СДПГ не предвидится из-за глубоких противоречий между двумя лидерами.

Альтернативный вариант - "альянс Ямайки" - названный по цветам сторон, составляющих цвета ямайского флага, а именно между ХДС/ХСС, возрожденной Свободной демократической партией (СДП) и "Зелеными". Этот альянс также как и "великая коалиция" имел бы 356 мест (для формирования правительства достаточно 316 мандатов, - прим. ред.). Однако, этого объединения никогда раньше не существовало, что чревато потенциальными трудностями, в первую очередь, по экологической проблематике и политике ЕС.

Глава блока "Зеленых" Ренате Кюнаст, чья партия получила большее количество голосов, чем ожидалось, а именно 9% сказал, что результат должен рассматриваться как "пощечина правительству". При этом, он справедливо добавил, что ответственность за беспокойство избирателей на выборах лежит на всех участниках электорального процесса.

Председатель СДП Христиан Линднер отметил, что его партия вернулась в парламент и избрала курс, с которым намерена войти в коалиционное правительство. Таким образом, его слова дают возможность полагать, что именно трехсторонний альянс (ХДС/ХСС+СДП+Зеленые) имеет большие шансы на формирование коалиционного правительства Германии.