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Общество

25 сентября 2017, 21:30
За прошедшую неделю приморское ГАИ привлекло к ответственности свыше 280 нетрезвых водителей

За прошедшую неделю приморское ГАИ привлекло к ответственности свыше 280 нетрезвых водителей

Управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 282 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в городах Уссурийск и Спасск-Дальний. В результате автомобильных катастроф с участием нетрезвых водителей 3 человека травмированы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморскому краю.

Так, сотрудники Госавтоинспекции сообщили корреспондентам о том, что 23 сентября в городе Спасск-Дальний нетрезвый водитель автомобиля Lexus совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Toyota RAV4. В результате удара водитель и пассажир Toyota RAV4 получили травмы. В отношении нарушителя дорожных правил составлен административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Водителю автомобиля Lexus грозит наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Специалисты предупреждают граждан о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

К слову, с начала года полицейские привлекли к административной ответственности 5124 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 4533 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 654 правонарушителя управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

Метки: ГИБДД, лишение прав

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