Виртуальная копия Зала Юпитера Эрмитажа появилась во Владивостоке

25 сентября 2017 года Государственный Эрмитаж и Центр виртуальной реальности компании КРОК представили проект по созданию виртуальной копии зала Юпитера Государственного Эрмитажа. Совместный проект впервые был показан публике в Приморской государственной картинной галерее на открытии Дней Эрмитажа во Владивостоке. С 26 сентября по 1 октября 2017 года посетители здания будущего центра "Эрмитаж – Владивосток" смогут виртуально посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге и прогуляться по залу Юпитера, сообщает ЕНВ.

Зал Юпитера — один из самых грандиозных залов в здании Нового Эрмитажа. В настоящее время здесь экспонируются коллекции Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа — римские мраморные саркофаги и собрание римского портрета, считающееся одним из лучших в мире. Коллекция римского портрета насчитывает более 100 экспонатов, среди которых – всемирно известные шедевры, такие как портрет Филиппа Араба, "Портрет римлянки" (так называемая "Сириянка"), портрет Люция Вера и Бальбина. Статуя Юпитера, давшая название залу — одна их самых крупных античных скульптур, хранящихся в музеях мира.

С помощью технологий виртуальной реальности (VR, Virtual Reality) теперь можно будет познакомиться с богатейшей коллекцией античного искусства, представленной в Эрмитаже. С помощью специальных VR-очков, зрители смогут прогуляться по виртуальному залу Юпитера, перемещаясь при помощи джойстика, приблизиться к любому произведению искусства, прослушать информацию о времени и истории его создания, авторе, художественном стиле. Такое путешествие даёт возможность почувствовать себя настоящим посетителем музея.

Виртуальная модель зала состоит из "оцифрованных" в 3D-формате экспонатов и интерьеров, хранящихся в памяти высокопроизводительной рабочей станции. Высокая реалистичность изображения достигается с помощью новой методики визуализации данных фотограмметрии в VR-среде, разработанной специалистами КРОК.

"В центре "Эрмитаж – Владивосток" планируется проведение различных по тематике временных выставок, на которых можно будет увидеть экспонаты Эрмитажа. Но как показать посетителям этих выставок залы, в которых экспонаты размещены в нашем музее? Ведь они представляют собой настоящие произведения искусства. Мы хотим дать посетителям центра возможность почувствовать себя в Эрмитаже. Виртуальная реальность позволяет нам сделать это и стать ещё ближе к аудитории, открывая ценителям искусства возможность приобщиться к наследию античной эпохи и увидеть одно из лучших собраний Эрмитажа с помощью новейших технологий. В ходе совместной работы со специалистами КРОК нам удалось создать уникальный продукт с высокой точностью передающий все детали скульптур и интерьеров. Мы ставим эксперимент и нам очень интересны отзывы посетителей об этой технологии", – отметил заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

Специалисты КРОК применили в проекте технологию фотограмметрии — способ визуализации физических объектов, позволяющий объединять их фотографии в единый 3D-образ. Эта технология позволяет создавать фотореалистичные объемные изображения и, после специальной обработки, демонстрировать их в виртуальной реальности. Благодаря разработанной в КРОК методике воссозданы интерьеры и обстановка зала, скульптуры — всего 46 экспонатов. Технология фотограмметрии в сочетании с виртуальной реальностью позволяет рассмотреть мельчайшие детали скульптур и оценить тонкую работу античных мастеров.

"Реализация проекта с одним из крупнейших музеев мира и крупнейшим музеем России, чьё имя звучит в мире десятилетие за десятилетием, — и огромная ответственность, и возможность внести свой вклад в сохранение культурных богатств страны для будущих поколений. Такие современные подходы к работе с произведениями искусства в самом скором будущем станут хорошим подспорьем работе музеев, расширяя возможности их экспозиционной деятельности. Сегодня мы можем создавать высокореалистичные копии музейных залов и отдельных экспонатов, для демонстрации которых необходимы высокопроизводительные стационарные компьютеры. Уверен, что с развитием технологий и повышением производительности мобильных устройств ценители искусства смогут совершать прогулки по залам Эрмитажа, не выходя из дома", — прокомментировал директор Центра виртуальной реальности компании КРОК Александр Леус.

Новое техническое решение предполагается использовать в выставочных центрах Государственного Эрмитажа и на других мероприятиях музея.