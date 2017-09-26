Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

25 сентября 2017, 21:00
Лого "Дни Эрмитажа во Владивостоке"

Виртуальная копия Зала Юпитера Эрмитажа появилась во Владивостоке

Ее открытие состоялось сегодня

25 сентября 2017 года Государственный Эрмитаж и Центр виртуальной реальности компании КРОК представили проект по созданию виртуальной копии зала Юпитера Государственного Эрмитажа. Совместный проект впервые был показан публике в Приморской государственной картинной галерее на открытии Дней Эрмитажа во Владивостоке. С 26 сентября по 1 октября 2017 года посетители здания будущего центра "Эрмитаж – Владивосток" смогут виртуально посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге и прогуляться по залу Юпитера, сообщает ЕНВ.

Зал Юпитера — один из самых грандиозных залов в здании Нового Эрмитажа. В настоящее время здесь экспонируются коллекции Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа — римские мраморные саркофаги и собрание римского портрета, считающееся одним из лучших в мире. Коллекция римского портрета насчитывает более 100 экспонатов, среди которых – всемирно известные шедевры, такие как портрет Филиппа Араба, "Портрет римлянки" (так называемая "Сириянка"), портрет Люция Вера и Бальбина. Статуя Юпитера, давшая название залу — одна их самых крупных античных скульптур, хранящихся в музеях мира.

С помощью технологий виртуальной реальности (VR, Virtual Reality) теперь можно будет познакомиться с богатейшей коллекцией античного искусства, представленной в Эрмитаже. С помощью специальных VR-очков, зрители смогут прогуляться по виртуальному залу Юпитера, перемещаясь при помощи джойстика, приблизиться к любому произведению искусства, прослушать информацию о времени и истории его создания, авторе, художественном стиле. Такое путешествие даёт возможность почувствовать себя настоящим посетителем музея.

Виртуальная модель зала состоит из "оцифрованных" в 3D-формате экспонатов и интерьеров, хранящихся в памяти высокопроизводительной рабочей станции. Высокая реалистичность изображения достигается с помощью новой методики визуализации данных фотограмметрии в VR-среде, разработанной специалистами КРОК.

"В центре "Эрмитаж – Владивосток" планируется проведение различных по тематике временных выставок, на которых можно будет увидеть экспонаты Эрмитажа. Но как показать посетителям этих выставок залы, в которых экспонаты размещены в нашем музее? Ведь они представляют собой настоящие произведения искусства. Мы хотим дать посетителям центра возможность почувствовать себя в Эрмитаже. Виртуальная реальность позволяет нам сделать это и стать ещё ближе к аудитории, открывая ценителям искусства возможность приобщиться к наследию античной эпохи и увидеть одно из лучших собраний Эрмитажа с помощью новейших технологий. В ходе совместной работы со специалистами КРОК нам удалось создать уникальный продукт с высокой точностью передающий все детали скульптур и интерьеров. Мы ставим эксперимент и нам очень интересны отзывы посетителей об этой технологии", – отметил заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

Специалисты КРОК применили в проекте технологию фотограмметрии — способ визуализации физических объектов, позволяющий объединять их фотографии в единый 3D-образ. Эта технология позволяет создавать фотореалистичные объемные изображения и, после специальной обработки, демонстрировать их в виртуальной реальности. Благодаря разработанной в КРОК методике воссозданы интерьеры и обстановка зала, скульптуры — всего 46 экспонатов. Технология фотограмметрии в сочетании с виртуальной реальностью позволяет рассмотреть мельчайшие детали скульптур и оценить тонкую работу античных мастеров.

"Реализация проекта с одним из крупнейших музеев мира и крупнейшим музеем России, чьё имя звучит в мире десятилетие за десятилетием, — и огромная ответственность, и возможность внести свой вклад в сохранение культурных богатств страны для будущих поколений. Такие современные подходы к работе с произведениями искусства в самом скором будущем станут хорошим подспорьем работе музеев, расширяя возможности их экспозиционной деятельности. Сегодня мы можем создавать высокореалистичные копии музейных залов и отдельных экспонатов, для демонстрации которых необходимы высокопроизводительные стационарные компьютеры. Уверен, что с развитием технологий и повышением производительности мобильных устройств ценители искусства смогут совершать прогулки по залам Эрмитажа, не выходя из дома", — прокомментировал директор Центра виртуальной реальности компании КРОК Александр Леус.

Новое техническое решение предполагается использовать в выставочных центрах Государственного Эрмитажа и на других мероприятиях музея.

Государственный Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира — обладает коллекций, насчитывающей более трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В её составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца И.-Э. Гоцковского. День своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря — в День Святой Екатерины. Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 1991 года Государственный Эрмитаж включён в список особо ценных объектов национального наследия народов Российской Федерации.

 

Сайт музея: www.hermitagemuseum.org

Метки: КРОК, Эрмитаж

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мостНа станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мост
сегодня, 13:30
Общая протяжённость моста 160 метров
Во Владивостоке открылись "Дни Эрмитажа"Во Владивостоке открылись "Дни Эрмитажа"
сегодня, 12:50
Фестиваль продлится до 1 октября
За прошедшую неделю приморское ГАИ привлекло к ответственности свыше 280 нетрезвых водителейЗа прошедшую неделю приморское ГАИ привлекло к ответственности свыше 280 нетрезвых водителей
вчера, 21:30
Управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1
18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1
19.09.2017 12:00
Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга" 1
22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+