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Экономика

25 сентября 2017, 16:30
Строительство третьей очереди угольного комплекса в Находкинском порту вступило в завершающую стадию

Строительство третьей очереди угольного комплекса в Находкинском порту вступило в завершающую стадию

Работы, общая стоимость которых составит 41 миллион рублей, будут завершены к моменту ввода третьей очереди "Восточного Порта" в эксплуатацию

Инвестор Свободного порта Владивосток, компания "Восточный порт", начал стадию присоединения железнодорожных путей строящейся третьей очереди специализированного углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе к инфраструктуре крупнейшей на Дальнем Востоке грузовой станции Транссиба – Находки Восточной, сообщает ЕНВ.

"Присоединение железнодорожных путей третьей очереди к инфраструктуре общего пользования Транссибирской магистрали выводит крупнейший транспортный инвестиционный проект Дальнего Востока на финишную прямую. Именно наличие связи с железнодорожными артериями страны обеспечит не только перспективный рост объема перевозок угля, а работу нового угольного терминала в целом", - рассказал предводитель дирекции строящегося объекта АО "Восточный Порт" Вячеслав Налобин.

Работы будут завершены к моменту ввода третьей очереди "Восточного Порта" в эксплуатацию. Общая стоимость работ по присоединению составит 41 миллион рублей.

К инфраструктуре грузовой станции Транссиба будут подключены действующие пути парка отправления и новые, построенные в рамках реализации проекта по расширению станции Находка Восточная. Проект строительства включает в себя железнодорожные пути, дополнительные стрелочные переводы, сбрасывающие стрелки и маневровые светофоры. Все объекты созданной инфраструктуры будут оснащены наиболее современными технологиями и станут частью существующей системы припортовой станции.

Стоит добавить, что во время проведения ВЭФ-2017 был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по организации монтажа специализированного оборудования для третьей очереди и проведению пусконаладочных работ в Свободном порту Владивосток. Сторонами подписания документа стали крупнейший в России угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", входящий в ее состав специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт" - инвестор Свободного порта Владивосток и японская корпорация Marubeni Сorporation. В соглашении обсуждался вопрос о совместном внедрении передовых технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов в рамках исполнения ранее подписанных контрактов общей стоимостью 130 миллионов долларов.

К слову, в начале года компания АО "Восточный Порт", которая входит в состав крупнейшего портового угольного холдинга России ООО "Управляющая портовая компания", стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Это специализированный угольный публичный порт с закрытой перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. 

Грузооборот порта в прошлом году составил 23,5 миллиона тонн угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Метки: Восточный порт, уголь

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