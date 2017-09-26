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Экономика

25 сентября 2017, 13:20
Первых специалистов по управлению предприятиями ТОР и СПВ начали готовить в России

Первых специалистов по управлению предприятиями ТОР и СПВ начали готовить в России

Новая учебная программа была разработана Московским Государственным университетом управления и ДВФУ

Московский Государственный университет управления зачислил на первый курс студентов, которые будут обучаться новой специальности – "Управление предприятиями ТОР и СПВ". Проект подготовки бакалавров разработан совместно с Дальневосточным федеральным университетом. О перспективах и архитектуре уникальной учебной программы рассказали на встрече представители двух вузов и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По словам специалистов, появление новой специальности стало ответом на развитие новой экономики региона. Новая учебная программа была разработана Московским Государственным университетом управления и Дальневосточным федеральным университетом.

"На Дальнем Востоке созданы 18 территорий опережающего развития, в рамках которых реализуются 433 инвестиционных проекта. Каждая из них нуждается в менеджерах нового поколения, грамотных управленцах, способных организовать сложные производственные процессы и обладать компетенциями нового века", - рассказал глава отдела социальных проектов АРЧК ДВ Александр Логунов.

Как сообщил проектор московского ГУУ, доктор экономических наук, профессор Владимир Строев, первые студенты уже зачислены на этот курс. 

"Предварительно мы опрашивали студентов, которые выразили интерес к новой специальности и Дальнему Востоку в целом. Молодые люди готовы переезжать при наличии интересной работы с достойными условиями труда. Мы планируем в течение двух лет дать им сильную базу, а затем переводить ребят в Дальневосточный федеральный университет, где они уже будут погружаться в процессы развития региона и знакомиться с будущей профессией. Как известно, наш университет исторически готовил управленцев, поэтому мы рассчитываем на успех в этом деле. Уверен, что новая специальность будет востребована", - отметил Владимир Строев.

Александр Логунов также уточнил, что специалисты данного профиля будут востребованы в широкой линейке управленческих команд дальневосточного региона. 

"Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды. Именно таких специалистов будут готовить ГУУ и ДВФУ", - прокомментировал руководитель отдела социальных проектов Агентства.

К слову, с нового учебного года в дальневосточных вузах введены более 20 новых профессий и специальностей. Разработка и адаптация учебных программ – одно из пяти модельных решений Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которые позволят решить задачу обеспечения кадрами опережающей экономики дальневосточного региона.

"В ближайшие годы на Дальнем Востоке будет создано более 100 тысяч новых рабочих мест. Проанализировав более 800 заявленных и реализуемых в регионе инвестпроектов, мы точно знаем, какие специалисты будут востребованы в регионе. С учетом этих данных необходимо корректировать региональные учебные программы, увеличивать набор или открывать новые направления подготовки в вузах и профессиональных учреждениях. Система образования должна быть более гибкой и отвечать потребностям новой опережающей экономики региона", - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала ДВ Валентин Тимаков.

Метки: АРЧК, ДВФУ, ТОР

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