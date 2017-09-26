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В мире

25 сентября 2017, 12:50
Индия разработала свою первую подводную лодку

Индия разработала свою первую подводную лодку

Она может находиться под водой в течение одного месяца

Индия намерена ввести в эксплуатацию свою первую отечественную подводную лодку. Эксперты замечают, что спуск на воду подводной лодки класса "Scorpene" проиходит в тот момент, когда Китай активизирует свою деятельность в Индийском океане, сообщает ЕНВ.

В ВМС Индии сообщили, что создана первая подводная лодка в стране класса "Scorpene". Судно было построено при поддержке Франции. Подводная лодка данного класса обладает передовыми возможностями скрытности. Она может оставаться под водой в течение одного месяца. Также, она оснащена ракетами и другими высокоэффективными образцами вооружения.

Китай развивает порты и другие объекты в странах, расположенных на берегу Индийского океана в рамках национальной стратегии "Струн жемчуга", согласно которой, влияние страны в морской полосе должно увеличиваться. Китайские подводные лодки также проявляют свою активность в водах.

Эксперты утверждают, что Индия обеспокоена тем, что Китай может использовать порты для военных целей. Ожидается, что новая подводная лодка придаст долю спокойствия индийским военным в этом отношении.

Метки: Индия, подлодка

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