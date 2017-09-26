С начала учебного года участились случаи детской жестокости и насилия

Региональным следственным комитетом инициирована проверка по факту поступившей информации, а также, видео, об избиении школьницы на крыше школы в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.



В минувшую субботу, 23 сентября, приморские СМИ опубликовали видео, на котором одна школьница, взяв другую за волосы, протащила ее по крыше "с радостными выкриками", после чего нанесла ей несколько ударов по лицу. Инцидент произошел на крыше школы пгт. Лучегорска. Все происходящее школьники засняли на видео. Родители потерпевшей девочки обратились в полицию.



"По сообщению в СМИ об указанных фактах, следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего", - сообщают в региональном СК.



Ранее в этом учебном году, факт жестокого избиения ребенка был отмечен в Пермском крае. Пермские следователи организовали доследственную проверку по факту избиения несколькими подростками 13-летней школьницы в городе Березники. Об этом сообщала пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. На записи, опубликованной в интернете, видно, как несколько подростков избивают девочку, лежащую на траве, после чего поджигают ей волосы.



С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных действий следователями будет принято процессуальное решение.