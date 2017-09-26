Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

25 сентября 2017, 13:00
С начала учебного года участились случаи детской жестокости и насилия

С начала учебного года участились случаи детской жестокости и насилия

По факту попавшего в СМИ видео СК РФ по Приморскому краю проводит проверку

Региональным следственным комитетом инициирована проверка по факту поступившей информации, а также, видео, об избиении школьницы на крыше школы в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю. 

В минувшую субботу, 23 сентября, приморские СМИ опубликовали видео, на котором одна школьница, взяв другую за волосы, протащила ее по крыше "с радостными выкриками", после чего нанесла ей несколько ударов по лицу. Инцидент произошел на крыше школы пгт. Лучегорска. Все происходящее школьники засняли на видео. Родители потерпевшей девочки обратились в полицию.

"По сообщению в СМИ об указанных фактах, следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего", - сообщают в региональном СК.

Ранее в этом учебном году, факт жестокого избиения ребенка был отмечен в Пермском крае. Пермские следователи организовали доследственную проверку по факту избиения несколькими подростками 13-летней школьницы в городе Березники. Об этом сообщала пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. На записи, опубликованной в интернете, видно, как несколько подростков избивают девочку, лежащую на траве, после чего поджигают ей волосы.

С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных действий следователями будет принято процессуальное решение.

Метки: дети, СК

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мостНа станции Смоляниново в Приморье открылся новый пешеходный мост
сегодня, 13:30
Общая протяжённость моста 160 метров
Во Владивостоке открылись "Дни Эрмитажа"Во Владивостоке открылись "Дни Эрмитажа"
сегодня, 12:50
Фестиваль продлится до 1 октября
За прошедшую неделю приморское ГАИ привлекло к ответственности свыше 280 нетрезвых водителейЗа прошедшую неделю приморское ГАИ привлекло к ответственности свыше 280 нетрезвых водителей
вчера, 21:30
Управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1
18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1
19.09.2017 12:00
Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга" 1
22.09.2017 13:30
В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+