Cимпозиум "1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее" прошел во Владивостоке

Международный симпозиум "1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее" прошел во Владивостоке. Под мероприятие, посвященное 80-й годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию, была выбрана площадка Дальневосточного отделения Российской академии наук. В симпозиуме приняли участие около 100 человек, в числе которых преподаватели и научные сотрудники, представляющие отечественные образовательные и исследовательские центры, а также представители общественных объединений России, стран СНГ, Китая и Республики Корея, сообщает ЕНВ со ссылкой на организаторов.

Организаторами симпозиума стали Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев" (г. Москва), Дальневосточное отделение Российской академии наук, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Общественная организация "НКА корейцев Приморского края" (г. Уссурийск), Фонд зарубежных корейцев (OKF) Республики Корея, Фонд помощи этническим корейцам имени Чве Джэ Хёна, Центра международных исследований университета Донгук (Сеул, Р. Корея) и Институт культуры провинции Чолладо при Университете Чонбук (Чонджу, Р. Корея).

Цель симпозиума – выявление особенностей и специфики развития этнических общностей в многонациональном СНГ, укрепление взаимодействия между центрами корееведения стран СНГ и содействия в поддержании мира и согласия на Корейском полуострове, а так же развитие и укрепление политики гармонизации межэтнических отношений в обществе; воспитание культуры межэтнического общения.

Открыл симпозиум член-корреспондент Российской академии наук, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Виктор Ларин. Он отметил, что актуальность форума обусловлена не только осмыслением трагических событий прошлого, но и возможностью обсудить вклад русскоязычных корейцев в развитие страны, а также имеющийся потенциал в отношении между двумя странами.

Приветствуя участников симпозиума, академик, заместитель председателя Дальневосточного отделения Российской академии наук Григорий Долгих, подчеркнул важность сохранения и развития традиций дружбы и взаимопонимания между корейцами, русскими, украинцами, татарами и другими народами Приморского края, которые являются залогом успешного развития края, страны и отношений России со странами АТР.

Председатель Общероссийского объединения корейцев (ООК, Москва), член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Василий Цо заострил внимание на роли внешнеполитического фактора в развитии трагических событий, связанных с принудительным переселением не только корейцев, но и многих народов СССР, проживавших на приграничных территориях страны. Кроме того, он отметил, что невзгоды, укрепившие силу духа "корё сарам", кропотливый труд, тяга к образованию позволили русскоязычным корейцам не только достойно перенести тяжелые испытания, но и добиться значительных успехов в различных сферах деятельности.

Также со словами приветствия к участникам международного симпозиума обратились генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке Ли Сок Пэ, вице-президент Фонда зарубежных корейцев Чой Дон Чжун, председатель Национально- культурной автономии корейцев Приморья Ким Николай Петрович, директор Института культуры провинции Чолладо при университете Чонбук Юн Сан Вон.

Все выступающие были единодушны, отмечая важность форума для объединения усилий исследователей и общественных деятелей в осмыслении прошлого, настоящего и будущего русскоязычных корейцев пространства СНГ.

Пленарные и секционные доклады содержали детальный анализ событий августа 1937 года, когда более 172 тыс. граждан корейской национальности были принудительно переселены с территории советского Дальнего Востока в Центральную Азию. Докладчики уделили пристальное внимание историографии вопроса, рассмотрели вклад корейцев в развитие экономики и культуры, обсудили формирование национальной идентичности и специфику менталитета русскоязычных корейцев.

Выступающие отмечали, что за полтора века русскоязычные корейцы значительно интегрировались в окружающую их социальную и культурную среду, советский и российский социум.

По мнению исследователей, опыт проживания корейцев в странах СНГ особо востребован в контексте модели успешной интеграции этнического меньшинства в полиэтническом обществе, способности адаптироваться в различных экономических, социально-политических условиях.

На форуме работала молодежная секция и круглый стол. Студенты и магистранты из Владивостока, Уссурийска, Москвы и Республики Корея обсудили вопросы сохранения и развития корейской культуры, языка, деятельности молодежных корейских объединений. Круглый стол объединил тех, кого интересовали вопросы взаимодействия русскоязычных корейцев (корё-сарам) с исторической родиной. Завершился симпозиум презентацией книги "Миграция корейцев на русский Дальний Восток: российско-корейские отношения (1821 – 1918)" Документальная история. – М., 2017. – 726 с. Составитель - Ж.Г.Сон, к.и.н., доцент НИУ ВШЭ, Москва. В книге публикуются документы, раскрывающие особенности миграционной политики российского государства применительно к корейцам, роль и место корейцев в развитии русского Дальнего Востока.

В работе симпозиума приняли участие историки, этнологи, философы, культурологи, политологи, социологи, а также представители общественности. В заключении был сделан вывод об эффективности и перспективах широких междисциплинарных дискуссий по актуальным проблемам социально-гуманитарного знания. Доклады участников будут опубликованы в сборнике материалов симпозиума на русском и английском языках.