Стоит ли покупать Samsung Galaxy Note 8, который с виду отличается от S8+ только наличием стилуса?

Когда Samsung представили первый телефон Galaxy Note в 2011 году, он был осмеян репортерами за его (в то время) чрезмерно большой 5,3-дюймовый дисплей и стилус – последниее, что Стив Джобс назвал как устаревшим, когда он представил первый iPhone. Однако, Note оказался хитом среди потребителей, фактически начав эпоху "фаблетов" (англоязычный термин, образованный при наложении английских слов phone (телефон) и tablet (планшет), - прим. ред.), которая достигла своего пика в 2014-2016 годы. Даже Apple, в конце концов, отступили от "завещания Джобса", выпустив стилус для iPad, сообщает ЕНВ.

Вопрос, стоящий перед Note 8, заключается в том, сможет ли гаджет остаться "фаблетом", ведь недавняя тенденция сокращения экранов и изменение пропорций сильно уменьшили популярность больших смартфонов. Каждая новинка телефонных гигантов в 2017 году, будь то iPhone X, LG V30 или Xiaomi Mi Mix 2 была меньше прошлого аналога. Будет ли Note 8 идти по тому же маршруту?

Судя по имеющимся анонсам, определённые сентенции к этому имеются. Хотя, Samsung Galaxy Note 8 будет немного большим по размерам, чем Note 7, он едва ли больше, чем смартфон Galaxy S8+, выпущенный в начале этого года. Это первый случай в истории Samsung, когда устройство Note будет не больше своего S-аналога. Фактически, Note 8 является по существу S8+ со стилусом. Однако возникает важный вопрос – будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить потребителей?

Дизайн и оборудование

Note 8, как и S8+, имеет великолепный экран AMOLED Quad HD с необычно длинным соотношением сторон 18,5: 9; экран занимает почти всю площадь устройства. Экран Note 8 немного больше, чем у S8 + (6,3 дюйма против 6,2 дюйма), но в остальном оба телефона выглядят одинаково.

Отметим, что Samsung Note 8 – первый гаджет кампании с двумя камерами, причем их настройки очень похожи на "эппловские" – одна камера выполняет функцию обычного объектива, вторая – приспособлена для использования крупным планом.

В нижней части устройства находится слот для стилуса, носящий официальное название S Pen. Стилус сделан из пластика, его 0,7-миллиметровый наконечник достаточно хорошо двигается по экрану.

Программное обеспечение и функции

Note 8 работает от процессора Snapdragon 835 в Гонконге, Китае и Соединенных Штатах. Для потребителей в других странах мира устройства будут поставляться с процессором Exynos 8895 от Samsung (это связано с некоторыми американскими и китайскими операторами мобильной связи, использующими CDMA). Оба процессора работают одинаково и являются одними из самых мощных на рынке. Оперативная память была увеличена с 4 до 6 гигабайт.

Note 8 работает на Android 7.1.1 с собственным программным обеспечением Samsung. Пользовательский интерфейс почти идентичен тому, что был на Galaxy S8, за исключением дополнительных функций S Pen. Note 8 включается, как только стилус вытаскивается из предусмотренного для него гнезда. Когда экран выключен, телефон переходит в режим "экран с запиской", что позволяет пользователю записывать заметки, которые можно привязать к дисплею Always On, чтобы они служили в качестве напоминания. Если S Pen вытаскивается во время работы телефона, на экране появляется всплывающее меню S Pen, предлагающее множество функций: от перевода текста (достаточно навести стилус на строку) до экранной заметки или "живого сообщения", которое позволяет пользователям создавать анимированный GIF для их записи.

Производительность и время работы от батареи

Мощность батареи устройств Samsung, как известно, становится меньшим после нескольких месяцев использования из-за тяжелого программного обеспечения. AMOLED-дисплей создает устройству эффектный внешний вид, но единственный динамик внизу слаб, особенно если мы говорим о телефоне из высокой ценовой категории.

Основная 12-мегапиксельная камера Note 8 практически совершена – она быстро фокусируется, однако вторая (телеобъектив) немного разочаровывает. Десятки тестовых снимков показывают значительную потерю качества при масштабировании изображений, более того, фотографии, сделанные при помощи вспомогательной камеры, не выглядят четкими даже при просмотре на 32-дюймовом мониторе.

Что касается аккумуляторной батареи Samsung Galaxy Note 8, инженеры корейской компании, очевидно, не хотели делать слишком сильную нагрузку на батарею. Это объясняет меньшую, чем обычно, емкость в 3300 мАч. К сожалению, также это говорит, о непродолжительном сроке службы аккумулятора. Тесты показывать, что при повседневном использовании смартфона одного заряда батареи не хватает даже на день.

Характеристики