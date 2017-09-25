В ЦСИ "Заря" открылась выставка "К Востоку прилагается Запад или к дивану прилагается хвост"

Выставка дуэта "ЕлиКука" является адаптацией произведений авторов и мировых шедевров под культурный контекст Владивостока
С 24 сентября в Центре современного искусства "Заря" проходит выставка "К Востоку прилагается Запад или к дивану прилагается хвост" российского тандема художников "ЕлиКука". Художники Олег Елисеев и Евгений Куковеров адаптируют свои произведения, а также шедевры мирового искусства под культурный контекст Владивостока, сообщает ЕНВ.
"ЕлиКука" является одной из наиболее позитивных российских арт-групп, которая, несмотря на довольно молодой состав, уже смогла собрать собственные выставки в "Мультемедиа Арт Музеи" и в "Московском музеи современного искусства". Эта группа также делает музыкальные перформансы зарубежом в сотрудничестве с известными панк-коллективами. Для Владивостока дуэт сделал специальный проект. Они не привозили в город свои материалы, а использовали подручные средства уже на месте. Таким образом выставка вобрала в себя дух нашей приморской столицы", - рассказала главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте.
Помимо специально разработанной сквозной темы Приморского края, "ЕлиКука" в формате выставки выясняют, к чему прилагается современное искусство, "закатывают Европу", раскатывают Дао и многое другое.
"На выставке можно увидеть отсылки к шедеврам мирового искусства, к историческим колоннам, статуям Давида, известным пейзажистам и другим. Каждый сможет найти здесь что-то свое, ему интересное. В таком иносказательном ключе мы рассказываем о Владивостоке иностранным художникам и всем гостям биеннале", - прокомментировала куратор проекта.
Расхожее высказывание о том, что "в мире все взаимосвязано", получает в проекте буквальное воплощение: все объекты в их интерактивной инсталляции связаны между собой канатами, и зритель волен по собственному усмотрению вмешиваться в порядок, установленный художниками.
Так, на территории Центра современного искусства художники представляют одну из своих работ под названием "Восстание тренажеров миропорядка". В ней "ЕлиКука" в свойственной им манере испытывают на прочность существующий миропорядок, обнажая и усугубляя его абсурдность, внося в него изрядную долю хаоса и приглашая зрителей принять активное участие в этом увлекательном процессе.
По словам авторов, "если соединить все предметы и всех людей этого мира с помощью веревок, пропущенных через систему роллер-блоков, то каждый человек и каждый бесчувственный чурбан, и даже президент, уже не будут ощущать себя так чудовищно одиноко". При этом зрителю нужно иметь в виду, что художники оставляют за миропорядком право нанести ответный удар. Специально для ЦСИ "Заря" привычные веревки художники заменят на канаты, сделав отсылку к портам и торговым связям во Владивостоке.
К слову, арт-дуэт "ЕлиКука", названный по первым буквам фамилий участников — Олега Елисеева и Евгения Куковерова, работает в разнообразных направлениях: от живописи и графики до инсталляций и перформансов.
Выставка станет специальным проектом Владивостокской международной биеннале визуальных искусств (VIBVA) и продлится до 12 ноября.
Группа "ЕлиКука" заявила о себе на художественной сцене в 2007 году. На первой персональной выставке художники иронично обыгрывали идею фетишизации предметов современного искусства: в стеклянных аквариумах с растительным маслом были выставлены шпроты, аналогично "акуле" Демиана Херста, также на выставке были представлены искусственные усы на черном бархате в золотых рамах и "жирные камни" на черном квадратном рушнике. После этого художники реализуют ряд персональных проектов в Москве, Париже, Вене, участвуют в групповых выставках в России и за рубежом.
В 2011-2013 годах арт-тандем делает серию интерактивных кинетических инсталляций, где нарушаются привычные правила поведения на выставке: зрителю предлагается трогать, передвигать с места на место произведения искусства, выстраивать экспозицию по его усмотрению. Продолжая экспериментировать, развивая идею непосредственного взаимодействия зрителя и произведения искусства, художники реализуют проект "Пропаганда фотографирования", в котором произведения художников становились фоном для желающих сфотографироваться. Группа работала в коллаборации с художниками: Георгием Литичевским, Валерием Чтаком, группой Желатин (Австрия). "ЕлиКука" является участниками московского панк-коллектива "I.H.N.A.B.T.B"., интернационального музыкально-художественного образования "ANUSRIOT" и группы "Женя Куковеров".
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