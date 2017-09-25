В Иране представили новую баллистическую ракету

В пятницу Иран представил новую баллистическую ракету под названием "Khorramshahr" на военном параде. Руководство страны подтвердил решимость повысить свои ракетные возможности вопреки давлению со стороны США и Израиля, сообщает ЕНВ.

Новая ракета, которая может быть запущена на расстояние 2000 километров, несет в себе несколько боеголовок. Об этом агентству Tasnim News накануне рассказал генерал иранской армии, командующий аэрокосмическими силами исламской революции Амир Али Гаджизаде.

Президент страны Хасан Рухани заявил на церемонии открытия парада, что Иран будет защищать себя по своему усмотрению. "Мы будем укреплять наши ракеты, и мы не будем просить разрешения на защиту нашей земли", - добавил он. Эти слова президент произнес уже на следующий день после возвращения с Генеральной Ассамблеи США в Нью-Йорке, где Иран подвергся серьезной критике со стороны президента США Дональда Трампа. Рухани сказал, что увидел там "истинное лицо" Соединенных Штатов и его союзника Израиля.

В своем обращении в среду Трамп назвал ядерную сделку 2015 года между Ираном и шестью основными державами, согласно которой Тегеран согласился с лимитами по обогащению урана и международными инспекциями своих ядерных объектов в обмен на экономическую помощь и отмену санкций, "вызывающей смущение". Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану, который он назвал "экономически истощенным государством-изгоем, основные доходы которого основаны на насилии, кровопролитии и хаосе", продолжать дестабилизировать Ближний Восток "разработкой опасных ракет".

Выступая в этот же день, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разработка ракет Ирана угрожает всему миру, и призвал мировые державы "изменить или аннулировать" ядерную сделку, пока не стало слишком поздно. Он предупредил, что ядерная сделка, в конечном итоге, позволит Ирану "обогатить уран в промышленных масштабах, произведя его в достаточном количестве для массового производства ядерного оружия".

В то же время, Иран, сворачивая свою ядерную программу в рамках сделки, отказался делать то же самое со своей ракетной программой. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН через день после того, как Трамп и Нетаньяху сделали свои заявления, Рухани отверг "неосведомленную, абсурдную и ненавистную "риторику", наполненную смехотворными необоснованными обвинениями, которые были озвучены" лидерами США и Израиля.

Он настаивал на том, что ракеты Ирана являются исключительно защитным сдерживающим средством для поддержания регионального мира и стабильности, а также предотвращения возможных авантюр в регионе. "Мы не можем забывать, что гражданские лица во многих наших городах стали объектами ракетных ударов Саддама Хусейна во время Восьмилетней войны. Мы никогда не позволим нашим людям снова стать жертвами таких катастрофических действий", - сказал он, имея в виду ирано-иракскую войну.

Пятничный военный парад в Тегеране состоялся как раз в день начала этой войны. Ирано-иракская война началась 22 сентября 1980 года и продолжалась восемь лет.

Рухани также отверг обвинения США в том, что Иран разжигает нестабильность на Ближнем Востоке, в том числе, в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, и сказал, что Иран исторически помогал угнетенным народам. После пятничных молитв иранцы по всей стране протестовали против речи Трампа и скандировали "Смерть Америке". На церемонии парада, проведенной у могилы духовного лидера Аятоллы Хомейни, Рухани описал Израиль как "страну с кровососущим сионистским режимом" и "раковую опухоль", которая "уже 70 лет нарушает права наций региона".

Его замечания, похоже, были ответом на реакцию Нетаньяху, который сказал в стенах Организации Объединенных Наций о том, что его предыдущее предсказание сбылось, а именно – что после отмены международных санкций "Иран будет вести себя как голодный тигр, не вступающий в сообщество наций, но поедающих народы один за другим".