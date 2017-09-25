В КНДР произошло небольшое землетрясение

Власти Китая заявили в субботу, что обнаружено землетрясение магнитудой 3,4-3,5 балла в Северной Корее, которое, по предварительной информации, было вызвано взрывом. На фоне этого появились опасения, что КНДР провела еще одно испытание ядерной бомбы. Однако, южнокорейские чиновники заявили, что толчки произошли естественным путем, сообщает ЕНВ.

Администрация президента Республики Кореи в своем заявлении на официальном веб-сайте уточнила, что землетрясение, которое произошло в 16:29 вечера было зафиксировано на небольшой глубине.

Напомним, данное событие произошло после нескольких дней напряженности между президентом США Дональдом Трампом и правительством северокорейского лидера Ким Чен Ына по новым ядерным и ракетным испытаниям Пхеньяна.

Согласно данным метеорологического агентства Южной Кореи, землетрясение было обнаружено в округе Килью в провинции Северный Хамгён, где расположен ядерный полигон Северной Кореи. В правительстве республики заявили, что ведомство анализирует характер землетрясения, которое зафиксировано примерно в 20 км к юго-востоку от испытательного полигона. Согласно первичной информации южнокорейских экспертов, речь идет о подземных толках, вызванном движением тектонических плит. Именно поэтому специалистами не было зафиксировано каких-либо звуковых волн, характерных для техногенных землетрясений.

"Предполагается, что землетрясение произошло естественным путем", - сообщили в метеорологическом агентстве Южной Кореи.

В геологической службе США не смогли доподлинно объяснить, было ли землетрясение магнитудой в 3,5 балла в Северной Корее искусственным или естественным. Официальное информационное агентство Китая "Синьхуа" сообщило, что эпицентр находился примерно на том же месте, что и землетрясение 3 сентября, которое, как оказалось, было вызвано шестым и крупнейшим ядерным испытанием Северной Кореи.

Отметим, что напряженность на Корейском полуострове за последний месяц существенно выросла. Последние испытания КНДР привели к разработке новых санкций со стороны ООН. Эта неделя ознаменовала новые словесные выпады Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отношении друг друга. Последний назвал американского президента "психически ненормальным". Более того, находившийся на заседании ООН министр иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо, предупредил западные страны и их союзников в четверг о том, что Ким Чен Ын может рассмотреть возможность испытания водородной бомбы в пределах акватории Тихого океана.