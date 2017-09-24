День тигра отпраздновали во Владивостоке, праздничные мероприятия продолжатся в воскресенье

Праздничные мероприятия, посвященные Дню тигра, открылись сегодня, 23 сентября во Владивостоке. Традиционный экологический праздник в Приморском крае стартовал в 18-й раз, сообщает ЕНВ.



Сегодня в Уссурийске открыли памятник защитникам природы, а во Владивостоке наградили защитников природы. На Спортивной набережной столицы Приморья все желающие могли принять участие в танцевальном флешмобе. Особенно активно проявляли себя дети. Праздник затянулся до темна и собрал рекордное количество горожан и гостей города.



Мероприятия продолжатся завтра, 24 сентября и завершатся концертом на центральной площади Владивостока. Помимо этого двухдневная программа праздника будет включать традиционный карнавал и передачу Госохотнадзору новой техники для борьбы с браконьерами.