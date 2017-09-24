Руководить Думой города Владивостока будут новички

Только три из восьми руководящих постов займут депутаты прошлого созыва. Речь идет об экс-спикере местной думы Елене Новицкой (в новой думе она будет зампредседателя органа), председателе комитета по бюджету, налогам и финансам Владимире Исакове (он сохранил свой пост) и экс-зампредседателе комитета по городскому хозяйству Людмиле Таран (теперь она возглавит комитет по делам ветеранов), сообщает ЕНВ.

22 сентября состоялось первое заседание Думы города Владивостока V созыва. По своему составу орган изменился на 77%. Об этом сказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, выступая на первом заседании органа. Обновление местной думы произошло в более кардинальном ключе, чем переизбрание Законодательного Собрания края в прошлом году. Тогда переизбрались около 40% краевых парламентариев.

В этом же году многие представители думы города IV созыва не смогли пройти сито внутрипартийных праймериз (ЕР) и самой избирательной кампании. На фоне успехов (ЛДПР, РППС), внутренних конфликтов (КПРФ) и неудач (СР) оппозиции практически полное обновление произошло и в стане парламентского меньшинства. Единственным исключением стало переизбрание Александра Шукевича (КПРФ) по своему одномандатному округу (№13), где избирался и пять лет назад. Из "единороссов" в новую думу переизбрались: Елена Новицкая, Владимир Исаков, Дмитрий Поташев, Николай Голояд, Евгений Тесленко, Людмила Таран и Станислав Примаченко.

Председателем думы в ходе закрытого голосования на заседании органа, как сообщалось ранее в ЕР, был избран бывший глава приморского отделения "Почты России" Андрей Брик, его замами стали бывший глава думы Елена Новицкая и самый возрастной депутат нынешнего созыва, профессор ДВФУ Геннадий Куликов (КПРФ). Комитеты думы города Владивостока были сформированы следующим образом:

Комитет по бюджету, налогам и финансам: Владимир Исаков (председатель, ЕР), Кирилл Григорьев, Денис Русинов, Василиса Сысоева, Лилия Полозова (все – ЕР), Алескандр Глебов (КПРФ).

Комитет по социальной политике и делам ветеранов: Людмила Таран (председатель, ЕР), Станислав Примаченко, Виктор Аблапов, Дмитрий Поташев (все – ЕР), Надежда Телелюева, Евгений Ляшенко (оба – КПРФ), Алексей Викдоров (ЛДПР).

Комитет по экономической политике и муниципальной собственности: Василий Васильев (председатель, ЛДПР), Елена Новицкая, Евгений Тесленко, Сергей Бочин, Роман Санклер (все – ЕР), Сергей Белов, Иван Голубка (оба – КПРФ).

Комитет по городскому хозяйству: Наталья Войновская (председатель, ЕР), Виктор Федоров, Николай Голояд, Денис Валишин (все – ЕР), Александр Шукевич, Геннадий Куликов (оба – КПРФ), Руслан Галицкий (СР).

Комитет по местному самоуправлению: Роза Чемерис (председатель, ЕР), Артур Ахоян, Александр Щербаков, Евгений Пименов (все – ЕР), Наталья Кочугова, Тахир Ибашев (оба – КПРФ), Елена Димидова (РППС).

Таким образом, в каждом из комитетов партия "Единая Россия" обладает большинством голосов (минимум 4 из 7), как и в целом (22 депутата из 35). Несмотря на потерю квалифицированного большинства (2/3 мест), которым правящая партия обладала в течение срока полномочий предыдущего созыва, "единороссы" решили не делить комитеты с оппозицией, впрочем, теперь, в отличие от прошлых лет "коммунисты" получили своего зампредседателя думы, хотя на процедуру принятия решений это в малой степени скажется.

В 2018 году избранный состав будет выбирать главу города Владивостока из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, формируемой на паритетных началах губернатором края и самой думой. Для определения будущего градоначальника необходимо абсолютное (18 голосов), а не квалифицированное (24 голоса) большинство, которым принимаются устав и изменения в него, решение о самороспуске органа, а также преодолевается вето главы Владивостока.

Политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев отмечает, что обновление в рядах "Единой России" во многом связано с борьбой за депутатов, которые должны голосовать за главу города в следующем году.

"В отличие от избирательной кампании 2012 года, нынешними выборами занимались специалисты, близкие к губернатору и администрации региона. Мы видели, что были перестановки среди победивших на праймериз ЕР, серьезным образом был обновлен список партии на выборах, который только частично состоял из тех, кто участвовал в предварительном голосовании. В оппозицию также пришло новое поколение, представители которого не вполне консолидированы между собой, а также со "старой гвардией". Хотя, если представители меньшинства смогут договариваться между собой, на счет чего существуют определенные сомнения, то они смогут блокировать важные решения думы. Впрочем, почти все важные решения уже были приняты прошлым созывом, в основном, в разгар муниципальной реформы, а поскольку сейчас дума избирает главу города, то и механизм преодоления вето вряд ли понадобится парламентариям в текущем созыве", - подытожил эксперт.