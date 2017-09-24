Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов

Управляющий ВТБ24 в Приморском крае рассказал корреспонденту ЕНВ о достигнутых результатах в канун объединения с ВТБ.

Александр Леонидович Вялков, родился 25 ноября 1964 г. в г. Арсеньев Приморского края. В 1987 г. окончил исторический факультет Дальневосточного государственного университета (высшее образование) 1992 г. – окончил Военную академию в. г. Москва (высшее образование); 1999 г. – окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Финансы и кредит" (высшее образование). В период с 1987 по 1989 гг. работал в средней общеобразовательной школе. С 1989 по 1994 г. проходил военную службу в вооруженных силах РФ.В период с 1994 по 2000 гг. занимал должность начальника отдела валютных операций, пластиковых карт и внешнеэкономической деятельности в Приморском банке Сберегательного банка РФ. В период 2000 – 2006 гг. работал в филиале "Дальневосточный" ОАО "Альфа-банк". С 2000 по 2004 гг. возглавлял отдел по работе с корпоративными клиентами. С января 2005 по май 2006 г. - директор по розничному бизнесу филиала "ОАО Альфа – банк". С 2006-го возглавляет ВТБ24 в Приморском крае. В управлении находится 15 операционных офисов с общим количеством персонала – 460 сотрудников. Преподает в Дальневосточном федеральном университете в Школе экономики и менеджмента. С 2014 г. приказом министра образования РФ назначен председателем государственной экзаменационной комиссии Дальневосточного федерального университета. В 2012 году принял участие в саммите во Владивостоке, где выступил по теме финансирования субъектов малого предпринимательства. За участие в саммите отмечен благодарственным письмом первого вице-премьера РФ И.Шувалова.

Александр Леонидович, хотелось бы узнать, какие достижения в каких областях вам наиболее приятны как человеку, и какие важные успехи вы цените как руководитель?

Для меня самое важное достижение в жизни заключается в реализации поставленных задач. Мне довелось работать в разных областях, но достаточно серьезных успехов я добился в банковской сфере, на финансовом рынке. Правда, одним из самых интересных занятий для меня стала преподавательская деятельность. С 2004 по 2013 год я был преподавателем ДВФУ, читал студентам экономику и менеджмент. В последние 4 года являюсь председателем Дальневосточной экзаменационной комиссии ДВФУ. С точки зрения самореализации это достаточно интересная ступень.

Каким ключевым словом вы охарактеризовали бы себя?

Я могу охарактеризовать себя одним емким словом – трудоголик. На протяжении всей своей сознательной жизни я постоянно нахожусь в рабочем процессе. Мне, конечно, не чужд отдых, но жизнь настолько динамична, и бизнес-процессы в банковской сфере настолько изменчивы, что, по сути, приходится работать часов по 18 часов в день. Плохо это или хорошо, но, даже уезжая в отпуск, я не могу посвятить ему себя целиком: у меня работает скайп, электронная почта, я всегда в курсе всех событий.

Много лет назад мой карьерный путь начался с позиции школьного учителя. Потом жизнь завела меня в вооруженные силы. В 90-е годы я с головой окунулся в банковский бизнес. Могу сказать, что только упорный труд, качественное образование и приобретенный профессиональный опыт могут помочь добиться успеха любому человеку.

Может ли вам наскучить начатое дело (в любой области – будь то бизнес, спорт, отдых и т.п.) и что вас вдохновляет на его развитие?

Я оптимист и, к тому же, люблю инновации. Все новое – это познание, а познание – это развитие. Если ты развиваешься, значит, ты не стоишь на месте, логика простая.

Вы являетесь управляющим, насколько трудно возглавлять такое крупное подразделение?

Если сказать, что нетрудно – значит, покривить душой. Могу отметить, что, безусловно, преграды и барьеры существуют, но их необходимо преодолевать. Особенно нелегко, когда ты только начинаешь. Открывать первый филиал с командой в 30 человек было непросто. Передо мной стояли задачи по формированию команды и структурированию бизнеса.

Когда число сотрудников перевалило за сотню, ситуация кардинально поменялась. Как ни поразительно, но сейчас коллектив расширился до 500 человек, и стало проще. Система уже выстроена, с ней можно и нужно работать, принимать такой, какая она есть.

Какой вы руководитель? Например, дайте совет – как сформировать свою команду?

Я жесткий руководитель, но справедливый (улыбается). Мне не стыдно признаться, если я в чем-то неправ. Уверен, что при формировании команды необходимо уделять пристальное внимание компетенции сотрудников. С 2006 года мы идем именно по этому пути.

Скоро исполнится 11 лет с момента открытия первого филиала ВТБ24 во Владивостоке. Некоторые сотрудники нашего банка работают практически с самого начала. Конечно, происходит ротация людей, например, начальник отдела может стать директором дополнительного офиса, таких ребят у нас немало. Если работать не командой, а по методу "лебедь, рак и щука", скорее всего, дело будет обречено на неудачу.

В каком году вы зашли в банковский сектор?

Осенью 1994 года я уволился из вооруженных сил, и получилось так, что я попал в Сберегательный банк в качестве руководителя валютных операций. С этого момента начался мой карьерный путь в банке. Приходилось много учиться, получать новые знания и приобретать опыт. Рынок банковских услуг тогда только формировался. Сначала в управлении Сбербанка был только Приморский край. Потом к нам присоединили Чукотский автономный округ, и наш банк стал головным по Дальневосточному федеральному округу.

Затем я перешел в "Альфа-банк", где проработал около 6 лет. Благодаря работе там я получил колоссальный опыт на рынке коммерческих банковских услуг, поэтому при переходе в ВТБ24 был уже хорошо подготовлен к работе на руководящей позиции.

Принимаете ли вы участие в таких мероприятиях, например, как бизнес-форумы? Что, по-вашему, дают молодым предпринимателям и руководителям подобные форумы и нужны ли они?

На мой взгляд, с точки зрения получения практики для начинающих предпринимателей такие мероприятия очень полезны. Люди могут обсудить различные вопросы, подискутировать, получить опыт, завести важные знакомства.

Юридическое присоединение ВТБ24 к ВТБ произойдет 8 января 2018 года. Карты ВТБ24 и ВТБ будут действовать до конца срока их действия. После этого будет изготовлена новая карта ВТБ. Снять собственные наличные средства без комиссии уже сейчас возможно во всех банкоматах Группы ВТБ (ВТБ24, ВТБ, "Почта Банк"). Внести наличные после объединения банков будет возможно через все банкоматы ВТБ, поддерживающие данную функцию. При объединении ВТБ24 и ВТБ все вклады клиентов будут застрахованы в объединенном банке в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177 "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Если вы погашаете кредит в ВТБ24, то необходимо будет изменить/обновить реквизиты банка (наименование юридического лица, корреспондентский счет, БИК). Для клиентов ВТБ24 изменятся только реквизиты банка (наименование юридического лица, БИК, корреспондентский счет). При этом будет обеспечено проведение входящих платежей по старым реквизитам в течение шести месяцев. Для клиентов ВТБ-юридических лиц доступная география обслуживания вырастет более чем втрое.

Каковы планы ВТБ24 на новый 2018 год?

Весь 2017 год проходит в разрезе подготовки к объединению с банком ВТБ, которое завершится в 2018 году. До конца текущего года будут проводиться подготовительные мероприятия к этому важному событию. Юридическое присоединение произойдет в январе 2018 года. Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов и отношениях с партнерами.

Если затронуть тему ипотеки, какое место занимает ВТБ24 по объему выдачи ипотечных кредитов в Приморском крае (во Владивостоке)?

На сегодняшний день доля ВТБ24 на рынке ипотеки Приморского края – почти 29%. Сейчас кредит на покупку готового жилья можно оформить по ставке от 9,5%, новостройки – от 9,7%. На данный момент ставки по ипотеке в нашей стране находятся на исторических минимумах. Ожидаем их дальнейшего снижения, но не такими быстрыми темпами.

Каковы тенденции роста выдачи ипотеки с 2009 года? С чем вы связываете этот рост?

Все эти годы наблюдается положительная динамика по росту ипотечного кредитования. Это один из наших драйверов – доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка ВТБ24 составляет 60%.

На рынке спрос на ипотечные кредиты в первом полугодии 2017 г. по сравнению с первым полугодием 2016 г. вырос на 16%. По результатам текущего года мы ожидаем еще более динамичного увеличения продаж – примерно на четверть. И этот и следующий годы могут стать рекордными по объему продаж ипотеки в России.